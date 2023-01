Oltre 200mila euro di investimenti per la sicurezza idraulica: via alla pulizia dei fossati

Un intervento prezioso, con una duplice finalità: garantire la funzionalità idraulica e ambientale prevenendo gli allagamenti ed evitare prolungati ristagni d’acqua che favoriscono la proliferazione di zanzare e altri insetti. Sono iniziati in questi giorni i lavori di pulizia dei fossati: 20 le vie interessate nel territorio di Albignasego, per un’operazione che ha chiesto uno stanziamento complessivo di 90mila euro da parte del Comune. All’attività di manutenzione ordinaria si affianca inoltre un intervento di manutenzione straordinaria dei fossati privati da parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, finanziato con 135mila dal Comune di Albignasego.

Fossati

«Per mettere in sicurezza il territorio - spiega il sindaco Filippo Giacinti - abbiamo scelto di integrare interventi ordinari capillari e mirati con interventi straordinari, che hanno richiesto un grande sforzo dal punto di vista dell’investimento, ma che riteniamo necessari e non differibili». Le aree interessate dalla manutenzione ordinaria avviata in questi giorni sono state individuate a seguito di una mappatura approfondita che, anche sulla base della verifica delle segnalazioni raccolte dai cittadini, ha definito i fossati che necessitano di un intervento. L’attività di manutenzione, che non comporterà disagi per i cittadini, interesserà tutti i quartieri, qui di seguito l’elenco delle vie coinvolte: via Paganini, via Santo Stefano, via della Costituzione, via Scarlati, via Manzoni, via sant’Andrea, via San Bellino, via Battisti, via Mario, via Dalmazia, via Tasso, via Mameli, via Silvio Pellico, via Menotti, vicolo san Giacomo, via San Pio X, via Rossini, via Mascagni, via Nazario Sauro, via Puccini. «Il progetto relativo alla manutenzione straordinaria dei fossati privati - aggiunge Massimiliano Barison, assessore ai rapporti istituzionali con enti pubblici e privati per la realizzazione dei progetti strategici - reso possibile da un accordo di programma con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, interessa invece l’area del quadrante consorziale Ovest fra le vie Manzoni e Pellico nei quartieri di San Tommaso e Carpanedo”. I lavori consisteranno sia nella pulizia, sia nello scavo dell’alveo, in modo da ripristinare le quote della livelletta di fondo per rimuovere le situazioni di criticità e garantire un adeguato afflusso delle acque piovane dalle zone urbanizzate agli scoli consorziali che portano l’acqua meteorica alle idrovore di Bovolenta. Saranno inoltre sistemate le tombinature che saranno adeguate o, ove necessario, sostituite. Nel caso di piante e alberature lungo i fossi, saranno valutate la potatura o l’eventuale taglio degli arbusti che impediscono il deflusso delle acque».

Nuovo collettore

Sono inoltre iniziati, ad opera del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta, i lavori del primo stralcio del nuovo collettore Carpanedo-Sabbioni, grande intervento di sicurezza idraulica fondamentale per ridurre il rischio idrogeologico nell’area di Padova Sud: il nuovo canale avrà una lunghezza complessiva di 5 chilometri.