Lavori alla rete del gas, chiusura temporanea per due vie della città

Sarà necessario chiudere due vie per eseguire la modifica di allaccio alla condotta del gas. Si tratta di via Brunico e via Isonzo.

Gas

Per quanto riguarda via Brunico, è il tratto prospiciente il numero civico 7. L'intervento da lunedì 13 a venerdì 17/02/2023, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro con l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Brunico, tratto prospiciente il numero civico 7, ambo i lati, per il medesimo periodo. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private. Per quanto riguarda via Isonzo, sarà chiuso il tratto prospiciente il numero civico 14, da lunedì 13 a venerdì 17/02/2023, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Isonzo, tratto prospiciente il numero civico 14, ambo i lati, per il medesimo periodo. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

Altre chiusure

Inoltre, per provvedere al ripristino della pavimentazione stradale manomessa a seguito di un intervento di riparazione di una fuga di gas, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Rudena, tratto compreso tra via Del Santo e via Santa Chiara, da mercoledì 8 a venerdì 10/02/2023, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l'accesso alle proprietà private. Infine, per effettuare un intervento di ripristino di un palo di illuminazione pubblica, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Lago Dolfin, giovedì 9/02/2023, dalle ore 13.00 alle ore 15.30. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l'accesso alle proprietà private.