Rete fognaria e idrica, concluso il doppio intervento nell'Alta

Si sono conclusi i lavori per l’estensione della rete fognaria in via Brenta e per la sostituzione e potenziamento della rete idrica e sostituzione di parte della rete fognaria in via Albbruck a Carmignano di Brenta, per un totale di quasi un chilometro di nuove condotte. I lavori, che hanno avuto un costo di 700mila euro previsti dal Piano d’Ambito e finanziati dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato, si sono conclusi nei termini previsti.

Carmignano di Brenta

L’intervento ha permesso di allacciare alla rete pubblica quasi 60 nuove utenze che utilizzavano vasche imhoff, che devono essere svuotate periodicamente e che creano problemi di sostenibilità ambientale. «Ringraziamo Etra - ha commentato il sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon - per l’impegno e per l’investimento sul nostro territorio. Era un intervento atteso da molti anni dai residenti, e ci eravamo impegnati per dare loro una risposta rapida, così come è successo. I lavori si sono conclusi con l’asfaltatura della strada, il cui manto era deteriorato: un’altra richiesta cui Etra ha dato risposta positiva. Dove si interviene per le condotte non vengono più effettuati piccoli rappezzi, ma riasfaltature più ampie che mettono in sicurezza la viabilità». Per quanto riguarda l’intervento sulla rete fognaria, in via Brenta è stata realizzata una nuova condotta di fognatura a gravità e pressione per le acque nere, per una lunghezza di quasi 680 metri. «In questo modo abbiamo potuto separare le acque bianche da quelle nere - puntualizza il presidente di Etra, Flavio Frasson - permettendo di sgravare di carichi impropri il depuratore e soprattutto di evitare i sovraccarichi dovuti alle piogge». In via Albbruck è stata sostituita la rete fognaria esistente con la posa di collettori principali su strada e sub-collettori ad uso esclusivo di acque nere, tali da consentire le operazioni di allaccio alle utenze. Per quanto riguarda, invece, la rete idrica, sono stati sostituiti i tratti ammalorati della rete idrica in via Albbruck, con la posa di 307 metri di tubature, e rifatti gli allacciamenti verso le abitazioni private.