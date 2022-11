Lavori alla rete fognaria, chiude per 23 giorni via Tiepolo

AcegasApsAmga informa la cittadinanza che, per consentire i lavori riguardanti l’estensione di una condotta fognaria, da mercoledì 23 novembre a venerdì 16 dicembre 2022, il tratto di Via Giovanni Battista Tiepolo compreso tra i civici 44 e 50 rimarrà chiuso al traffico veicolare dalle ore 7:30 alle ore 18:00.

Via Tiepolo

Contestualmente, sarà invertito l’attuale senso di circolazione nella stessa via Tiepolo, tratto compreso tra vicolo San Massimo e via Ognissanti, e verrà istituito il senso unico alternato nei tratti compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente vicolo San Massimo e via Orus per il medesimo periodo e negli stessi orari. Le modifiche sono state concordate con la Polizia Municipale e il Reparto Mobilità del Comune di Padova, con apposita ordinanza 2022/62/0915 su richiesta apposita di AcegasApsAmga.