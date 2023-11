Lavori nell'Alta per ampliare la rete fognaria: stanziato un milione e 300mila euro

Stanno per avere inizio i lavori per l’estensione della rete fognaria nelle vie Brenta e della Fontana nel Comune di Fontaniva per una lunghezza complessiva di circa 1.950 metri.

L'intervento

L’intervento ha un costo di 1,3 milioni di euro, finanziati dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato all’interno del Piano d’Ambito del Bacino Brenta che prevede l’estensione delle reti a tutela dell’ambiente nei territori serviti da Etra. All’interno dello stanziamento è compresa anche la realizzazione di circa 200 metri di rete fognaria in via Decumana, che avverrà con un altro affidamento. I lavori di posa delle condotte si dovranno concludere entro la fine di luglio 2024. «A Fontaniva la rete fognaria è diffusa in modo capillare e recapita i reflui nel depuratore di Cittadella, ma sussistono ancora aree non servite, tra cui quelle interessate dai lavori - spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson -. Etra sta effettuando ingenti investimenti, di concerto con il Bacino, per realizzare un programma di ampliamento delle reti che prevede la posa di diversi chilometri di condotte ogni anno. Questo per fare sì che il nostro territorio sia coperto nel modo più esteso possibile dal servizio di raccolta dei reflui e che questi siano convogliati agli impianti di depurazione, abbattendo così gli inquinanti». Afferma il sindaco Edoardo Pitton: «Esprimo la massima soddisfazione da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale per l’intervento di estensione della rete fognaria su Via Brenta e Via della Fontana, fortemente voluto per rispondere concretamente alle istanze dei nostri concittadini. L’investimento di un milione e 300mila euro che Etra calerà sul territorio Fontanivese andrà ad aumentare la qualità di vita delle famiglie interessate e, allo stesso tempo, dimostra l’importanza di investire le risorse di cui dispone la nostra Società Partecipata attraverso opere pubbliche a favore della collettività. Ringrazio Etra nella persona del Presidente Frasson, del Direttore Generale, dei componenti i Consigli di Sorveglianza e di Gestione, riconoscendo anche a tutto il personale tecnico coinvolto la nostra gratitudine».

Fontaniva

In via Brenta saranno posati diversi tratti di fognatura nera a gravità per una lunghezza di circa 1.100 metri e verranno realizzati due impianti di sollevamento nel tratto terminale della via, che mediante condotte di circa 600 metri, permetteranno il conferimento dei reflui alla rete esistente in via Fratta (SP 24dir). Verranno, inoltre, ricollegate le caditoie e gli scarichi di acque bianche eventualmente interferenti con le condotte ed i manufatti e ripristinate le aree interessate dalla realizzazione dell’impianto di sollevamento. L’intervento in via della Fontana prevede la realizzazione di una condotta lunga circa 250 metri, che recapiterà i reflui nella rete esistente in via Fratta (SP 24dir). Una cinquantina le nuove utenze coinvolte, che al termine dei lavori, dovranno provvedere agli allacciamenti. Al termine dei lavori si provvederà al ripristino del manto stradale asfaltato su tutta la larghezza delle vie per tutto il tratto interessato dalla posa delle condotte e dalla realizzazione degli allacci alle utenze.