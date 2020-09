Carmignano, rete idraulica: 100mila euro per le manutenzioni dei canali minori

Un investimento di 100 mila euro che permetterà di mettere in sicurezza aree soggette a allagamenti. E’ l’intervento che prenderà il via nelle prossime settimane in diverse zone del territorio comunale realizzato e progettato dal Consorzio di Bonifica Brenta sulla base delle richieste del comune di Carmignano di Brenta, che si avvale di un finanziamento di 50mila euro da parte della Regione Veneto e di 50mila euro da parte del comune. Non solo: in seguito ai fenomeni di mal tempo di domenica 23 agosto, il sindaco Alessandro Bolis e l’assessore Andrea Bombonati hanno effettuato un sopralluogo insieme alla protezione civile a ai tecnici comunali che ha evidenziato la necessità di intervenire immediatamente sulle caditoie e i relativi canali della rete delle acque bianche per una pulizia straordinaria. L’intervento sarà realizzato con urgenza a spese del Comune per un investimento di 20 mila euro e coinvolgerà tutte le caditoie del territorio.

Quattro interventi

«Nei prossimi giorni saranno dunque avviati quattro interventi di manutenzione sulla maglia idraulica minore, non di competenza del Consorzio – spiega l’Assessore Andrea Bombonati – Canali minori che attraversano anche aree private che recapitano le acque negli scoli consorziali e che a seguito della scarsa manutenzione e del progressivo naturale interramento, hanno perso negli anni la loro capacità di invaso e di deflusso, creando esondazioni e pericolosi ristagni d’acqua. E’ interessato il territorio in destra Brenta a nord, a sud e a est del centro abitato del capoluogo, che entra in crisi puntualmente in caso di piogge anche di lievi intensità, con allagamenti di vie e campagne. In particolare, verranno trattati i canali minori lungo di via Colombare e via Trento, rispettivamente a sud e a nord del centro abitato e a est lo scolo in prossimità di via Boschi e via Ungaretti». In particolare, verranno puliti e risezionati un tratto di 510 metri di canale in via Colombare e di 590 metri lungo via Trento. Nella parte posta a nord sempre lungo via Trento, dove lo scolo è praticamente inesistente, verrà posato un nuovo tratto con tubazioni per 230 metri e sostituito un sifone stradale.

Nuovi chiusini

In corrispondenza dell’incrocio tra via Boschi e via Palladio sarà protetto con una griglia un breve tratto di canale a cielo aperto prossimo alla strada e verrà rimossa una griglia ferma erba, si provvederà anche a realizzare nuovi chiusini; poco più a monte si provvederà a realizzare un nuovo manufatto con griglia e sfioratore di sicurezza per meglio permettere il deflusso anche in caso di ostruzioni. A valle si interverrà su diversi pozzetti di ispezione e se ne creerà di nuovi per permettere che accolgano l’acqua meteorica ma ne evitino l’uscita. In caso di carichi eccessivi della roggia, infatti, si verificavano problemi di fuoriuscita dai pozzetti con allagamenti delle vie e abitazioni circostanti. Infine, anche in via Ungaretti si realizzerà una griglia con sfioratore di sicurezza e verrà risezionato un breve tratto di canale a monte, provvedendo a realizzare anche nuovi chiusini.