Lavori di estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nell'Alta

Al via i lavori di estensione della rete fognaria e di sostituzione della rete idrica nelle vie Piovega e San Leonardo a Borgoricco. L’intervento avrà un costo di un milione e 330.000 euro e permetterà non solo di allacciare alla rete fognaria pubblica utenze che non erano servite, ma anche di sostituire nello stesso intervento una condotta idrica che risultava vecchia e ammalorata.

Rete idrica

«I lavori - spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson - raggiungeranno diversi importanti obiettivi. Il primo è evitare che le utenze non allacciate al servizio pubblico di fognatura sversino i loro reflui nella rete idraulica scolante, migliorando la sostenibilità ambientale. Inoltre è prevista la posa di una nuova linea di fognatura nera, parallela alla linea di fognatura bianca già realizzata con le opere relative al progetto della pista ciclabile. In tal modo viene attuata la separazione delle due linee di fognatura, evitando così il sovraccarico dei sistemi di depurazione. Contestualmente, approfittando del cantiere aperto, si interverrà sulla condotta di acquedotto, sostituendola, per evitare in via preventiva perdite di acqua potabile, una risorsa sempre più preziosa che non dobbiamo sprecare». Aggiunge Alberto Stefani, sindaco di Borgoricco: «La direzione San Leonardo-Via Piovega è oggetto del nostro piano programmatico di opere pubbliche, che prevede peraltro la realizzazione di un primo stralcio di pista ciclabile e la sistemazione della rotonda con Via Croce Ruzza. Apprendiamo con soddisfazione l’implementazione dei sottoservizi, che garantiranno tra le altre cose l’efficientamento delle reti idriche». Afferma Giulio Ruffato, assessore ai lavori pubblici: «Sono soddisfatto della collaborazione esistente tra Comune e Etra così come con altri Enti sovracomunali, che stanno migliorando Borgoricco rendendolo sempre più funzionale e attrattivo, grazie alla realizzazione di interventi che da un lato migliorano l’ambiente e dall’altro la qualità della vita dei nostri cittadini». Le opere sono già pensate a corredo dei lavori previsti con altro appalto per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile di circa 980 metri, che si propone la messa in sicurezza della direttrice stradale Via San Leonardo - Via Piovega e collegherà il centro del capoluogo all’area industriale. La linea di fognatura nera avrà una lunghezza di 940 metri e saranno realizzati i pozzetti utenza, i pozzetti di ispezione e due impianti di sollevamento. Per quanto riguarda le condotte idriche, verranno sostituiti ben 1100 metri di rete, provvedendo al rifacimento e alla riconnessione degli allacci. La chiusura del cantiere è prevista per la fine del 2022, i lavori saranno effettuati in modo da limitare, per quanto possibile, il disturbo alla viabilità e si provvederà al ripristino dell’intera sede stradale nel tratto interessato.