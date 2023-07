Lavori sulla rete idrica e fognaria, Etra investe quasi 800mila euro

Consegnati alla ditta che si è aggiudicata l’appalto i lavori per la realizzazione di una condotta di rete fognaria per lo smaltimento delle acque nere in via Pino e della rete di adduzione dell’acquedotto a servizio di via Pino e via Adige, nel Comune di San Pietro in Gu. Contestualmente alla realizzazione della rete fognaria su via Pino, si provvederà anche alla sostituzione della rete idrica nei tratti stradali interessati dalle operazioni di scavo. I lavori si dovranno concludere entro la fine di gennaio 2024.

I lavori

Un intervento importante, per un costo di 770mila euro finanziati dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato, all’interno del Piano d’Ambito del Bacino Brenta che propone l’estensione delle reti a tutela dell’ambiente nei territori serviti da Etra. Spiega il presidente Flavio Frasson: «L’investimento ci permette di agire contemporaneamente su due fronti realizzando importanti economie. Per prima cosa si provvederà ad estendere la rete di fognatura nera a servizio delle utenze che si affacciano su via Pino. I reflui verranno convogliati nel depuratore di Carmignano di Brenta e qui trattati. Il progetto è calibrato non solo per servire le utenze esistenti, ma anche per quelle di futuro insediamento». Verranno posati 770 metri di tubazioni divise in due tratti. Sarà inoltre posato un impianto di sollevamento e verranno predisposti gli allacciamenti alle utenze. «Il secondo intervento - continua Frasson - è relativo alla rete idrica: in questo caso verranno posate nuove tubazioni per 992 metri nelle vie Pino e Adige, a servizio di abitazioni che non usufruiscono ancora della rete pubblica. Etra sta investendo risorse economiche importanti per permettere di allacciarsi alla rete pubblica da parte dei cittadini che si servono di pozzi privati: si stima che, nel territorio servito da Etra gli utenti con pozzi autonomi siano circa 40 mila». La nuova rete sarà posata parallelamente alla condotta fognaria e collegata alle condotte esistenti nelle vie Roma e Zanchetta. In via Pino verrà posato anche un idrante sopra suolo.

San Pietro in Gu

«Con questi lavori di estensione del servizio di acquedotto e fognatura - commenta il sindaco Paolo Polati - ritornano a San Pietro in Gu i soldi che i nostri concittadini pagano con le bollette, un investimento di fondamentale importanza per la nostra Amministrazione che consentirà, a un numero sempre maggiore di famiglie di beneficiare di un servizio essenziale, soprattutto in tempi come questi in cui la sicurezza dell’approvvigionamento e della qualità dell’acqua non possono essere dati per scontati. Allacciandosi all’acquedotto, le famiglie potranno contare su un’acqua buona, sicura e costantemente controllata. Con questo intervento, realizzato insieme ad Etra, abbiamo fatto un passo significativo verso la sostenibilità ambientale per il nostro territorio. Siamo sicuri che anche i nostri concittadini, aderendo al servizio, faranno la loro parte». Al termine dei lavori si provvederà alla fresatura della pavimentazione stradale e al ripristino delle strade asfaltate in tutto il tratto interessato dalla posa delle condotte e per tutta la larghezza della sede stradale.