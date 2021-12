Importante intervento di manutenzione della rete idrica: l'area e le vie coinvolte

Il personale tecnico del settore idrico di Etra sarà impegnato in un importante intervento di manutenzione degli impianti in zona Teolo.

Lavori

A darne notizia è Etra, che aggiunge: "In particolare a partire dalle ore 21 di lunedì 13 alle ore 4 di martedì 14 dicembre sono previsti abbassamenti di pressione e l’interruzione del servizio idrico, lungo le vie sotto-elencate dei comuni di Teolo e Torreglia:

Teolo: via Venda, via Siesa, via Cicogna Pirio, via Pirio, via Castelnuovo, via Calti Pendice, via Ronco, via Costanzo, via Guglielmo Marconi e via Monte Madonna.

Torreglia: località Luvignano (via Cesare Pollini, via Rina, via Pirio) e zona Terre Bianche.

Etra invita gli utenti a spegnere gli elettrodomestici e altre apparecchiature che utilizzano acqua durante le ore previste per l’esecuzione dei lavori e verificare l’avvenuto ripristino del servizio aprendo i rubinetti prima della loro riaccensione. Al temine dell’intervento è possibile che l’acqua presenti una lieve torbidità: in tal caso, prima di utilizzarla è sufficiente farla scorrere per alcuni minuti fino a che non ritorna limpida. Se il problema dovesse persistere gli utenti sono invitati a contattare il Servizio manutenzione al numero verde 800 013027. In caso di maltempo l’intervento verrà rinviato al giorno seguente nei medesimi orari".