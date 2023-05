Viabilità, la Provincia sottoscrive accordi con 13 Comuni: contributi per 2 milioni di euro

Nuove rotatorie di collegamento e intersezione tra vie provinciali e comunali, riqualificazioni e messe in sicurezza di strade, centri urbani, ampliamenti stradali e nuove ciclopedonali. Sono diverse le opere dei comuni cofinanziate dal bando 2022 della Provincia di Padova, impegno sottoscritto ufficialmente oggi, venerdì 5 maggio, al palazzo di Piazza Bardella nell'accordo tra il presidente, Sergio Giordani, e i 13 sindaci di Bagnoli di Sopra, Campo San Martino, Casale di Scodosia, Curtarolo, Limena, Maserà, Piacenza d’Adige, Pozzonovo, Rovolon, San Martino di Lupari, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Villafranca Padovana.

Due milioni di euro

Su questi territori arriverà un importo complessivo di oltre due milioni di euro (2.010.055,00 euro) che cofinanzierà importanti opere di miglioramento della sicurezza e funzionalità della viabilità provinciale e infrastrutture connesse. «Grazie a questo bando - commenta Sergio Giordani - forniamo uno strumento di sinergia tra la Provincia e i Comuni che consente di far convergere su opere di interesse trasversale, che vedono come prioritaria la sicurezza degli utenti della strada, le risorse di entrambi gli enti; opere che altrimenti singolarmente non avrebbero avuto la stessa opportunità di essere realizzate». Marco Schiesaro, consigliere delegato alla Viabilità, evidenzia come questi finanziamenti intervengono su precise questioni viabilistiche «che queste opere miglioreranno e risolveranno con grande vantaggio della mobilità della popolazione, sia per la sicurezza che in generale per la sua funzionalità».

Opere

L'elenco delle opere che verranno finanziate:

Comuni Progetto Punteggio conseguito Spesa netta lavori Importo contributo assegnato VILLAFRANCA PADOVANA REALIZZAZIONE ROTATORIA LUN- GO LA SP12 ALL'INTERSEZIONE CON VIA SACCO (STRADA DI COL- LEGAMENTO CON IL COMUNE DI LI- MENA) 9 € 375.000,00 € 187.500,00 MASERA' DI PADOVA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA LUNGO LA S.P. N. 30 VIA CASALSE- RUGO ALL'INTERSEZIONE CON VIA RISORGIMENTO IN LOCALITA' BER- TIPAGLIA 8 € 205.000,00 € 102.500,00

BAGNOLI DI SOPRA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LE VIE MAZZINI (S. P. N. 92 IN CENTRO ABITATO), MOLINI E GUZZON 8 € 327.000,00 € 163.500,00 PIACENZA D'ADIGE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CENTRO ABITATO LUNGO LA S.P. N. 91 ALL’INCROCIO CON LE VIE FERRE E SERRAGLI 7 € 200.000,00 € 120.000,00 LIMENA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RO- TATORIA TRA VIA FRATELLI CERVI E VIA DEL SANTO (S.P. 47 VALSUGA- NA) 7 € 431.653,40 € 200.000,00 SANTA GIUSTINA IN COLLE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SI- CUREZZA DEL NUOVO CENTRO UR- BANO DI SANTA GIUSTINA IN COLLE 7 € 469.242,89 € 200.000,00