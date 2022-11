Roggia Rezzonico, in corso i lavori di consolidamento

Il Consorzio di Bonifica Brenta ha in gestione una fitta rete di canali di bonifica, sulla quale provvede ad una regolare manutenzione. Tale rete idrografica però viene messa sempre più spesso in grave sofferenza a seguito dei ripetuti eventi atmosferici che si verificano a seguito del cambiamento climatico. Tali eventi comportano repentine piene dei corsi d’acqua, con conseguenti erosioni e franamenti spondali, che in molti casi compromettono il regolare deflusso delle acque; tra questi canali, per i quali necessitano interventi a carattere straordinario, vi è la roggia Rezzonico nel tratto che corre a Campodoro.

Roggia Rezzonico

Il Consorzio, a seguito di apposita richiesta da parte della Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione, ha segnalato come meritevole la sistemazione e il consolidamento della sponda sinistra pensile di tale roggia, nel tratto a monte del mulino Romio; detto intervento è stato inserito poi a finanziamento per un primo stralcio, per complessivi 200.000 euro, nel recente assestamento del bilancio regionale di previsione. Allo scopo di dare rapido avvio ai lavori, per i quali la Regione ha richiesto la rendicontazione finale non oltre la fine dell’anno 2022, il Consorzio in tempi record ha proceduto alla stesura del progetto esecutivo, che ha ottenuto l’approvazione del Genio Civile di Padova ed è già in corso di esecuzione. La roggia Rezzonico è un corso d'acqua di pianura della provincia di Padova; ha origine molto più a nord come derivato dal canale Unico in comune di Pozzoleone, nel vicentino. Il suo percorso attraversa diversi comuni e, procedendo verso sud, riceve i contributi di numerosi canali della rete scolante minore. È un canale di tipo misto, con utilizzo sia per l’irrigazione sia per la bonifica. Il tratto oggetto dell’intervento è caratterizzato da argini pensili (cioè sopraelevati rispetto al piano campagna), in particolare quello in sponda sinistra nel tratto compreso fra il ponte di via Boschi e via Barchessa a Campodoro. La presenza infestante di nutrie ha comportato numerose tracimazioni e rotte in più punti dell’argine sinistro.

L'intervento

L’intervento ha come obiettivo il risezionamento e la esecuzione di protezioni delle sponde e del fondo del canale. In base al finanziamento disponibile, sono previste le seguenti lavorazioni su una estesa di circa 250 metri:

pulizia e riprofilatura del canale, ripristinando la geometria originale a sezione trapezia delle sponde, in particolare nei tratti ove vi siano stati dei cedimenti ed andando a chiudere con terreno eventuali tane create delle nutrie;

fornitura e posa di protezioni spondali e del fondo del canale, così formate: stesa di un geotessile su tutta la sezione interna del canale; stesa di una membrana in HDPE sopra il geotessile; i teli verranno sovrapposti l’uno con l’altro; stesa di un grigliato antierosivo/antinutria sulle scarpate e fondo;

copertura finale con terreno vegetale sul fondo alveo e posizionamento del terreno vegetale sulle scarpate, distribuendolo e compattandolo, con perfetto inserimento paesaggistico e ambientale.

L’intervento è in corso di realizzazione in diretta amministrazione con personale e mezzi d’opera del Consorzio, con l’ausilio di una ditta esterna specializzata per la posa della geomembrana.