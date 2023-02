Stabilito il cronoprogramma per la realizzazione dell'attesa rotatoria: via ai primi lavori

Si è svolta nei giorni scorsi una conferenza di servizi con tutte le ditte coinvolte per la realizzazione della rotatoria via Roma-Scapacchiò-Monte Santo a Selvazzano Dentro, riunione operativa tra i rappresentanti dell’amministrazione, i referenti dell’ufficio tecnico del Comune e i tecnici dei gestori delle reti dei sottoservizi coinvolti.

Rotatoria

Si è fatto il punto dello stato di avanzamento dei lavori, della programmazione e dell’ultimazione degli stessi, necessari per l’eliminazione delle interferenze. «Alla luce della conferenza di servizi svoltasi - spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi - alla presenza dell’amministrazione e dell’ufficio tecnico settore viabilità, ho ritenuto importante condividere l’iter lavorativo per la realizzazione della rotonda a Selvazzano Capoluogo che andrà ad eliminare il penultimo impianto semaforico nella nostra Città. Cercheremo di limitare al massimo i disagi alla viabilità e ai residenti da qui ai prossimi mesi, mettendo in atto tutte le misure possibili. Ringrazio fin da ora i Cittadini per la pazienza che hanno avuto e dovranno avere ancora per questi mesi di cantiere».

Cronoprogramma

Ecco il cronoprogramma che migliorerà la viabilità in centro a Selvazzano Capoluogo:

Ordinanza n. 75 del 16/09/2022 per 2i Rete Gas ammodernamento rete gas metano: inizio lavori 28/09/2022 e successive proroghe, il termine dei lavori previsto è fine marzo 2023; Dalla metà del mese di febbraio 2023 e fino alla fine del mese di marzo 2023, ETRA eseguirà i lavori di Fognatura; Entro la metà del mese di aprile 2023 e fino al 24 aprile 2023 è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative per poter permettere il passaggio della PADOVA MARATHON, prevista per il giorno 23 aprile 2023; Ad inizio maggio 2023 consegna dei lavori alla ditta appaltatrice incaricata per l’esecuzione della pulizia e sistemazione delle aree in possesso a seguito di esproprio; Dalla metà di maggio 2023 esecuzione lavori ETRA- Acquedotto, tempo previsto per ultimazione 30 giorni; Dalla metà di giugno 2023 alla metà di luglio 2023 esecuzione dei lavori di spostamento rete ENEL; Dalla metà di luglio 2023 consegna lavori alla ditta incaricata per la realizzazione effettiva della rotatoria.

Ovviamente il cronoprogramma potrà subire delle modifiche oggi non prevedibili quali le condizioni metereologiche avverse oppure problematiche riscontrabili durante gli scavi.

Selvazzano Dentro

«I lavori della rotonda a Selvazzano Capoluogo sono effettivamente iniziati dal 16 settembre 2022 con l’ordinanza n. 75 - afferma il consigliere incaricato ai lavori pubblici Antonio Francon - perché quando si parla di realizzazione della rotonda si intende non solo la costruzione della stessa, ma tutto il complesso dei lavori propedeutici dei sottoservizi di Rete Gas, Etra per la fognatura nera e acquedotto, Enel, Telecom e Pubblica Illuminazione) nonché la pulizia e sistemazione delle aree espropriate». Aggiunge il vicesindaco con delega alla viabilità Bruno Natale: «Essendo un’opera viaria complessa le lavorazioni propedeutiche legate al rifacimento o spostamento delle condotte per i vari sottoservizi sono partite già da molti mesi e chiunque passi per via Scapacchiò o via Roma ne ha contezza. Abbiamo cercato di “concentrare” e coordinare tutti gli interventi chiedendo alle ditte coinvolte di anticipare i loro programmi e, se possibile, svolgere in contemporanea delle lavorazioni previste, nel limite delle norme della sicurezza del cantiere, per contenere i disagi della Cittadinanza che comunque dovrà convivere con un cantiere già in essere. Abbiamo inoltre previsto la sospensione dei lavori per permettere il passaggio degli atleti della Padova Marathon che sarà il 23 aprile prossimo, manifestazione molto attesa e di grande rilievo per la nostra città».