Via Risorgimento, dopo l’asfaltatura procede l’iter per il rondò tra via Verdi e vicolo Pio X

Continuano gli interventi per migliorare via Risorgimento ad Albignasego: dopo l’asfaltatura che è stata rifatta completamente, nei prossimi mesi, dopo le procedure espropriative, aprirà il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria che sostituirà il semaforo all’incrocio con via Verdi e vicolo San Pio X.

Il progetto

Il progetto è seguito dal consigliere Massimiliano Bertazzolo, delegato per la realizzazione della rotatoria, che sottolinea: “Con questo intervento continua l'impegno da parte dell'Amministrazione per rendere più sicura la viabilità e le strade di Albignasego. Siamo nella fase conclusiva della progettazione – aggiunge -, entro pochi mesi si potrà procedere con l’apertura del cantiere dopo l’acquisizione delle aree. Si tratta di un intervento necessario per mettere in sicurezza un punto critico della viabilità, teatro di diversi incidenti. I benefici riguarderanno anzitutto la sicurezza degli utenti “deboli” quali pedoni e ciclisti, mediante la riqualificazione del percorso. Ne gioverà anche la fluidità del traffico, perché sarà eliminato il semaforo attualmente presente all’intersezione con via Verdi e vicolo San Pio X e servirà inoltre per rallentare le auto che, quando trovano il semaforo verde, percorrono la strada a grande velocità”.

Espropri

Per realizzare la rotonda, che avrà un raggio di 16 metri, saranno necessari degli espropri, in quanto la superficie necessaria si estenderà su aree che non sono nella disponibilità del Comune. Sarà ridisegnata la struttura stradale e saranno realizzate opere complementari tra le quali le tombinature e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione. Dalla data di consegna dei lavori che sarà indicativamente all’inizio del 2023, il cantiere impiegherà circa cinque mesi per concludere l’opera. In totale saranno spesi circa 350 mila euro, finanziati in parte dalla Provincia di Padova.

Lavori

Nei giorni scorsi via Risorgimento è stata interessata, in un tratto diverso, dai lavori di asfaltatura da parte della Provincia: l’intervento ha implicato la rimozione totale del vecchio manto, la livellatura della superficie e la posa del nuovo pavimento stradale. Ora i lavori saranno completati con il tratteggio della nuova segnaletica.

Bertazzolo

“Era importante intervenire quanto prima per mettere in sicurezza questa arteria viaria, sia con l’asfaltatura, eseguita in orario notturno così da limitare i disagi per gli utenti delle strada e permettere al cantiere di procedere più speditamente, sia con la nuova rotonda – conclude Bertazzolo -. In breve tempo via Risorgimento cambierà la sua conformazione e con essa il livello di sicurezza delle persone che la percorrono”.