Stagione irrigua, il Consorzio Bacchiglione perfeziona lo scolo Schilla

I lavori per la realizzazione di due sostegni nello scolo Schilla tra i comuni di Brugine, Bovolenta, Piove di Sacco e Pontelongo sono quasi conclusi. Il Consorzio di bonifica Bacchiglione sta attendendo la fornitura Enel per l’automazione dei due manufatti e il controllo da remoto. L’avvio della stagione irrigua ha richiesto la messa in opera dei sostegni che vengono azionati manualmente dal personale consortile, per permettere l’invaso e la distribuzione della risorsa idrica.

L'opera

L’opera è consistita nella realizzazione di due manufatti in cemento armato e l’installazione di due paratoie a sfioro, automatizzate e telecontrollate per la regolazione dei livelli irrigui. I due manufatti sono stati progettati per permettere di invasare una maggiore quantità d’acqua e migliorare la gestione dei livelli idrometrici per consentire di servire aree prima difficilmente irrigabili nei comuni di Brugine, Bovolenta, Arzergrande, Piove di Sacco e Pontelongo. L’intervento non si è concluso nei tempi previsti a causa degli straordinari eventi meteo che hanno rallentato le operazioni di costruzione impedendo di procedere con i lavori. Afferma Paolo Ferraresso, Presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione: «Nonostante le difficoltà non dipendenti da noi siamo riusciti a mettere in funzione questi due manufatti per questa stagione irrigua in maniera tale da fornire un servizio irriguo più efficiente in queste aree. Il Consorzio Bacchiglione da alcuni anni sta lavorando per efficientare la gestione della risorsa irrigua in queste zone. Infatti abbiamo già realizzato un altro intervento funzionale a questo obiettivo, la sistemazione dello scolo Ca’ Molin a Bovolenta che consente di servire zone prima difficilmente irrigabili. La costruzione di questi due manufatti permette di invasare una maggiore quantità d’acqua e migliorare la gestione dei livelli idrometrici soprattutto durante la stagione irrigua. Grazie a questi manufatti e alla regolazione dei livelli riusciamo ad invasare circa 30.000 metri cubi d’acqua che viene poi distribuita nei quattro comuni interessati. Questo intervento è fondamentale per l’agricoltura, soprattutto in queste settimane dove le temperature si sono alzate di molto e le precipitazioni sono assenti».

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Il Consorzio di bonifica Bacchiglione è in attesa dell’allacciamento alla rete elettrica Enel, per automatizzare e telecontrollare i due manufatti. I lavori sono stati finanziati dalla Regione del Veneto, nell’ambito dei Progetti Speciali per Venezia. La spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento è stata di 527mila euro.