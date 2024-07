Completati i lavori del corpo centrale: la scuola torna agli antichi splendori

Nuovo volto per la scuola Carducci di Este, che da qualche giorno è tornato visibile all’ammirato sguardo dei numerosi passanti di via S. Martino.

Lavori

Con il prezioso restauro conservativo della facciata, sono stati ultimati anche i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e antincendio del corpo centrale di Villa Pisani, edificio che attualmente accoglie la scuola secondaria di primo grado G. Carducci. Commenta il sindaco Matteo Pajola: «Villa Pisani, che è ed è stata crocevia della vita di molti studenti, meritava tutta la nostra attenzione e il nostro impegno per una doverosa rivalutazione storica e architettonica. L’abbellimento della facciata valorizza una delle vie centrali più pittoresche della Città. Il restauro è stato anche un’occasione perché la Città riscoprisse e apprezzasse la storia di un edificio che ha origini addirittura medievali».

Scuola rinnovata

Il progetto è stato avviato oltre un anno fa, a completamento dei lavori di copertura e consolidamento dei solai di tutto il primo piano. L’intervento di restauro della facciata è stato condotto in due distinte fasi, a seguito di studio diagnostico preliminare che ha consentito di definire la metodologia più consona alle diverse forme di degrado rilevate: una di carattere conservativo e l’altra indirizzata al recupero estetico delle superfici. Si è proceduto quindi alla rimozione delle stuccature in cemento eseguite in maniera impropria sulla pietra, alla rimozione di tinteggiature non originali che obliteravano la cromia della pietra, al consolidamento delle superfici (pietra e intonaco), alla rimozione dalle superfici dell’attacco biologico. A completamento dell’opera, è stata effettuata la tinteggiatura con colori ai silicati e l’applicazione di un protettivo idrorepellente. Oltre al recupero della facciata, va posta l’attenzione sui lavori che hanno permesso la messa in sicurezza statica dell’edificio: un’opera prioritaria, realizzata attraverso una struttura metallica di consolidamento, che garantisce anche la percorribilità tra le due ali al piano primo.