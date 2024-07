Mezzo milione di euro per sistemare i marciapiedi del Comune: lo stanziamento

Il Comune di Albignasego ha avviato un importante piano di riqualificazione dei marciapiedi, destinando un investimento complessivo di mezzo milione di euro. Questo intervento coinvolgerà tutti gli otto quartieri del territorio comunale, mirando a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade per i pedoni.

Marciapiedi

Le aree più critiche e bisognose di intervento sono state individuate dall’ufficio tecnico grazie alle rilevazioni dei Comitati di quartiere e tenendo conto anche di singole segnalazioni dei cittadini, garantendo un approccio partecipato rivolto alla più corretta valutazione delle necessità. Afferma il sindaco Filippo Giacinti: «I tecnici comunali hanno valutato le zone su cui intervenire con l’essenziale contributo dei Comitati di quartiere che, ascoltate le segnalazione dei cittadini, ci assicurano di programmare un intervento efficace su tutti le frazioni della Città. Anche questo progetto è un esempio di come la partecipazione attiva dei cittadini possa contribuire a migliorare la nostra comunità». Il piano si propone di perseguire la sicurezza dei pedoni, rendere i marciapiedi più accessibili, valorizzare il decoro urbano, favorire la mobilità debole e in particolare delle persone con disabilità; alcuni interventi riguarderanno poi alcuni tratti di strade particolarmente ammalorati.

I lavori

I lavori di riqualificazione inizieranno nel mese di settembre ed è previsto il completamento entro fine anno. Per il quartiere San Tommaso le vie interessate saranno via Damiano Chiesa, via D’acquapendente, via S Tommaso, via Pirandello ,via S Eurosia, via Tito Livio, via Maestri del Lavoro, vicolo Toti, via S Eurosia, via Roma, Vicolo Quasimodo; per Mandriola via Don Milani, via Don Sturzo, via Don Minzoni; a Lion via Sant’Andrea; a S. Agostino via Donatello, via Luxemburg, via Colombo, via Modigliani, via Caravaggio, via Giorgione; ai Ferri via Gallinaro, via Goldoni, via S.Lucia, via S. Cecilia, via S. Pietro e Paolo, via Ungaretti, via Gozzano, via Campo, vicolo Moretti, via S. Biagio, via S. Prosdocimo, via S. Leopoldo, via Carducci, via Genova, via Venezia, via Barbarigo; a S. Giacomo via Risorgimento, Vic. S. Giacomo, via S. Giovanni, via Moncenisio, via Montesanto, via S. Caterina; a Carpanedo via Roma, via degli Alpini, vicolo Cimarosa, via S.Stefano; a S. Lorenzo via Roncon, vicolo Tagliamento, via Padova, vicolo Ivrea, via XVI Marzo, via Verona, vicolo Chioggia, via Milano. «Questo investimento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione generale di strade e marciapiedi della Città - aggiunge il sindaco Giacinti -. un percorso di miglioramento continuo della nostra infrastruttura urbana, che si prefigge di rendere Albignasego una città sicura, accessibile e sostenibile». L'amministrazione comunale si impegna a monitorare costantemente lo stato dei lavori e a mantenere un dialogo aperto con i cittadini, per raccogliere ulteriori segnalazioni e feedback, è infatti possibile contattare l’ufficio preposto all’indirizzo email segnalazioni@comune.albignasego.pd.it per informazioni sul progetto e/o dare suggerimenti.