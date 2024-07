Riapre la trafficata strada nell'Alta: da lunedì cambia la mobilità alternativa

Lunedì 22 luglio riapre al traffico via Tombolata a San Martino di Lupari. Contestualmente, diventa operativa la viabilità alternativa per i mezzi pesanti, oggetto dell’ordinanza pubblicata dalla Provincia all’incirca una decina di giorni fa. Il personale addetto sta procedendo all’installazione della cartellonistica. È stato possibile assegnare una data di inizio alla nuova viabilità in seguito allo smantellamento di un cantiere che impegnava via Tombolata.

Soluzione

La soluzione è stata concordata nelle scorse settimane fra i sindaci dei Comuni interessati. Nel pomeriggio di giovedì 18 luglio i primi cittadini di San Martino di Lupari, Tombolo, Galliera Veneta, Cittadella, Villa Del Conte, hanno personalmente incontrato Sergio Giordani, presidente della Provincia, e Stefano Baraldo, consigliere con delega alla Viabilità, per gli ultimi aggiornamenti relativi alla viabilità e al sottopasso. Il nuovo percorso consequenziale alla chiusura della Sp 52, prevede che sia temporaneamente sospesa l’interdizione al transito dei mezzi pesanti sulle strade che invece precedentemente non potevano percorrere, fino al termine dei lavori di ripristino del sottopasso. La strada provinciale 52 Luparense è stata totalmente chiusa a metà maggio, come conseguenza della caduta di un muro di contenimento in prossimità del sottopasso ferroviario.

Mezzi pesanti

Il percorso per i mezzi pesanti (veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate) vedrà le seguenti deviazioni:

Nella direzione di marcia da Nord verso Sud, lungo la SP28 e a seguire a senso unico lungo via Tombolata nei Comuni di Galliera Veneta e San Martino di Lupari;

Nella direzione di marcia da Est verso Ovest, a senso unico lungo via Rometta, via Sommavilla, Contrada Sommavilla, via Mantegna, via dell’Olmo e via Nova nei Comuni di San Martino di Lupari, Tombolo e Cittadella, per proseguire poi a doppio senso di marcia su viabilità provinciale SP22 “Commerciale”;

-elle due direzioni di marcia lungo l SR 53 Postumia, la ex SS 47 “Valsugana” e sulle SS.PP. n°58 “del Ghebo”, n° 39 “dell’Orcone”, n°22 “Commerciale” e n°78 “di Monastiero”.

Sergio Giordani

«La chiusura della SP52 ha comportato la revisione della viabilità dell’intero quadrante – il commento di Sergio Giordani, presidente della Provincia -, un lavoro che è stato attentamente valutato da tutti i sindaci dei Comuni interessati e dai rappresentanti della Provincia, e per il quale è stato necessario un impegno rilevante. Il confronto è stato sempre costruttivo da parte di tutti, e questo atteggiamento sarà il medesimo verso gli utenti della strada: la polizia locale sarà infatti presente nei punti nevralgici della nuova viabilità, per agevolare i camionisti nei nuovi percorsi. Per i primi tempi, pertanto, si punta sul dialogo costruttivo».

Stefano Baraldo

Aggiunge Stefano Baraldo, consigliere con delega alla Viabilità: «La collaborazione fra enti comunali e la Provincia si è rivelata fondamentale per giungere in tempi congrui a individuare un’alternativa concertata alla normale viabilità. In questo periodo dell’anno, inoltre, la quantità di traffico pesante è inferiore rispetto allo standard, per effetto delle ferie, e questo sicuramente è un fattore che alleggerisce la situazione. Contestualmente alla viabilità alternativa, proseguono senza sosta i lavori che riguardano il sottopasso: sono già stati eseguiti un primo sopralluogo congiunto e gli scavi, mentre nei prossimi giorni ci saranno i rilievi della seconda parte della perizia».

Nivo Fior

Dice Nivo Fior, sindaco di San Martino di Lupari: «La sinergia tra sindaci ha portato ad individuare la migliore soluzione, a seguito di uno studio approfondito per pianificare il migliore tragitto possibile per i camion delle aziende del territorio, limitando allo stesso tempo i disagi per i residenti. Si tratta comunque di una soluzione provvisoria, in attesa che venga riqualificata la strada danneggiata dal cedimento del muro di contenimento».

Luca Pierobon

«Posso dire che la solidarietà tra comuni è fondamentale in questo caso e il far squadra va ad aiutare le attività del territorio. La viabilità creata dal comune di Cittadella, negli anni, ad Est, aiuta lo scarico dei mezzi sulla SR53. Si spera in una rapida soluzione del problema», lo afferma Luca Pierobon, sindaco di Cittadella.

Antonella Argenti

«Ringrazio il presidente Giordani e il consigliere delegato Baraldo per l’incontro realizzato in Provincia relativamente alla viabilità dell’Alta Padovana in conseguenza della caduta del ponte strategico per la viabilità dei mezzi pesanti tra diversi paesi tra cui Villa Del Conte. È stato un momento di confronto importante che ha sollevato preoccupazioni per i tempi di recupero ma che ha visto tutti collaborativi e convinti di cercare di risolvere il problema nel migliore dei modi e nei più breve tempo possibile. Come sempre se ognuno fa la propria parte il problema verrà superato con il minor impatto in termini di difficoltà», è il commento di Antonella Argenti, sindaco di Villa Del Conte.

Luca Frasson

Aggiunge Luca Frasson, sindaco di Tombolo: «Per quanto riguarda la viabilità alternativa, il Comune di Tombolo si mette a totale disposizione, nei limiti del possibile, dando la disponibilità a far passare i mezzi pesanti con la viabilità concertata con San Martino di Lupari e Galliera Veneta, con i quali si è creata un’ottima sinergia. Tutto questo passa attraverso un lavoro di concertazione svolto dalla Provincia di Padova, che ringrazio. Questa viabilità sarà temporanea in attesa che i lavori del sottopasso siano eseguiti nel più breve tempo possibile. Le strade alternative sono comunali, non in grado di sopportare il passaggio prolungato di tali mezzi. La richiesta è, pertanto, velocità di esecuzione dei lavori di ripristino del sottopasso».

Italo Perfetti

«La situazione eccezionale che si è creata con la caduta del muro di contenimento e la chiusura del sottopasso – commenta Italo Perfetti, sindaco di Galliera Veneta – ha comportato l’apertura al traffico pesante di una strada del nostro Comune che tradizionalmente è sempre stata interdetta ai camion. È stata una scelta difficile ma necessaria, per la quale chiediamo la collaborazione dei cittadini interessati».

Provincia di Padova

Relativamente al sottopasso, la Provincia ha dato incarico di procedere con le perizie tecniche e le eventuali prove sui materiali, per giungere a individuare i fattori che hanno portato al cedimento. Successivamente potrà essere avviato un progetto per la messa in sicurezza di tutto il manufatto. In questo momento, pertanto, non è ancora possibile fare previsioni temporali, in quanto sono ancora in atto le fasi di studio e analisi. La Provincia inoltre, ha già manifestato il proprio impegno con i Comuni che mettono a disposizione le strade di propria competenza, a occuparsi della manutenzione della pavimentazione stradale, fino alla soluzione del problema e alla riapertura del sottopasso sulla Sp 52.