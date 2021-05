Rifacimento di manto stradale e segnaletica orizzontale: al via gli importanti lavori nella Bassa

Previsti da lunedì 3 a venerdì 21 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale di via Nova, via Ippolito Nievo, via Dante Alighieri e via Mazzini: durante questo periodo sarà istituito il senso unico alternato

Da lunedì 3 a venerdì 21 maggio a Pontelongo saranno eseguiti i lavori di rifacimento definitivo di tutto il manto stradale e di segnaletica orizzontale di via Nova, dalla rotonda con via Dante fino al ponte sul fiume Bacchiglione. Nel medesimo periodo, si interverrà anche con lavori di asfaltatura e di segnaletica orizzontale delle vie Dante (mezza carreggiata nel tratto compreso tra l’incrocio con il vicolo di ingresso allo zuccherificio e la ferrovia), Nievo e Mazzini (nel tratto compreso tra l’incrocio con via Villa Del Bosco e Piazza del Popolo).

Asfaltature

Si precisa che, per limitare il disagio alla cittadinanza ed avere un minore impatto sul traffico veicolare, la cantierizzazione interesserà una tratta per volta pertanto non ci saranno sovrapposizioni temporali per gli interventi sulle strade sopra elencate. Durante tutte le fasi di lavoro ed in ogni orario verrà garantito l’accesso dei residenti ai passi carrai. Il manto stradale andrà a sostituire il provvisorio che era stato posizionato dopo i lavori di risanamento delle tubature di distribuzione e adduzione dell’acqua e l’installazione di un nuovo scarico per il depuratore di Pontelongo, interventi realizzati nel 2020 da AcegasApsAmga con l’obiettivo di ottimizzare la struttura idraulica del territorio. Per consentire la realizzazione dei lavori, su tutte le vie nel periodo indicato, verrà istituito il senso unico alternato governato da movieri e accompagnato da apposita cartellonistica stradale. Si seguiranno quindi le modalità previste dalle disposizioni dell’Amministrazione Comunale e da Veneto Strade per il tratto di competenza.