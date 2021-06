Due settimane di chiusura per l'importante sottopasso autostradale: le modifiche

Chiusure temporanee in vista in quattro diversi punti della città

Via Sebastiano Caboto

Per lavori all’interno del cantiere in via Sebastiano Caboto, chiusura temporanea al traffico veicolare della via, tratto compreso tra via Montà ed il numero civico 17, giovedì 24 giugno dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Invariati il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private.

Via Chilesotti e piazza Barbato

In occasione della cerimonia di scoprimento del monumento in memoria degli agenti di Polizia Borracino e Coffen, istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, eccetto che per i veicoli dei autorizzati, venerdì 25 giugno dalle ore 7 fino alla conclusione della cerimonia, nei seguenti tratti stradali: via Giacomo Chilesotti, tratto prospiciente il civico 2, ambo i lati, nelle aree delimitate da apposita segnaletica; porzione nord di piazza Silvio Barbato, nell’area delimitata da apposita segnaletica.

Piazzetta Sartori

In occasione di un evento organizzato in piazzetta A. Sartori, istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Giacomo Matteotti, tratto compreso tra il portico della banca e l’edicola (stalli ciclomotori/motocicli) dalle ore 6 di venerdì 25 giugno alle ore 22 di venerdì 26 giugno.

Via dell'Ippodromo

Per effettuare un intervento di ripristino dell’intradosso delle travi in cemento armato del cavalcavia autostradale sovrappassante via dell’Ippodromo, per conto della società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato in via Dell’Ippodromo, tratto in corrispondenza del sottopasso autostradale, da lunedì 28/06/2021 a sabato 10/07/2021, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Qualora i flussi di traffico, a causa dei tempi delle fasi semaforiche, dovessero subire particolari rallentamenti, il senso unico alternato sarà regolamentato da movieri.