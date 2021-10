Prolungate, e per svariati motivi: nuove chiusure stradali in città

Tripla, e pure prolungata: nuove chiusure stradali a Padova.

Via Chiesa Vecchia

Via Chiesa Vecchia (in corrispondenza dell’intersezione interna alla via sita all’altezza dei civici 72 e 100) sarà chiusa al traffico veicolare da lunedì 25 ottobre a venerdì 5 novembre per la realizzazione di una nuova condotta fognaria.

Via Isidoro Wiel

Via Wiel sarà chiusa al traffico veicolare nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 13 alle 15 fino a martedì 14 dicembre per dei lavori edili in un fabbricato.

Via Timavo

Via Timavo (tratto prospiciente il numero civico 30) sarà chiusa al traffico veicolare da lunedì 25 a mercoledì 27 ottobre dalle ore 8 alle ore 18 - e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori - per la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete del gas.