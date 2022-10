Sette nuovi cantieri stradali in arrivo in città: uno durerà per oltre due mesi

Saranno ben sette le vie di Padova in cui la prossima settimana partiranno - con tempistiche diverse - altrettanti cantieri.

Via Michelangelo Buonarroti

Via Michelangelo Buonarroti (tratto secondario compreso tra i numeri civici 151 e 153) sarà chiusa al traffico da lunedì 24 a martedì 25 ottobre dalle ore 9 alle ore 16 con contemporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Michelangelo Buonarroti (tratto secondario compreso tra i numeri civici 151 e 153, ambo i lati) per un intervento di manutenzione all’antenna radiomobile posizionata sulla copertura di un edificio.

Via Gaspara Stampa

Via Gaspara Stampa sarà chiusa al traffico lunedì 24 ottobre dalle ore 9 alle ore 12, per un intervento edilizio presso un edificio.

Via Ascanio Sobrero

Via Ascanio Sobrero (tratto prospiciente il numero civico 3) sarà chiusa al traffico mercoledì 26 ottobre dalle ore 10 alle ore 15 per il getto di un massetto di pavimentazione presso un cantiere.

Via Sandro Godina

Via Sandro Godina (tratto compreso tra i numeri civici 10 e 12) sarà chiusa al traffico da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre dalle ore 8 alle ore 17.30 con contemporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Sandro Godina (tratto compreso tra i numeri civici 10 e 12) per un nuovo allaccio alla condotta del gas.

Via Musone

Via Musone, per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiori a 50 m, sarà chiusa al traffico da lunedì 24 ottobre a venerdì 18 novembre dalle ore 8.30 alle ore 18 per la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti.

Via Carlo Matteucci

Via Carlo Matteucci (tratto antistante il civico 41) sarà chiusa al traffico da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.30 per un nuovo allaccio utenza alla condotta del gas.

Via Gozzi

Infine per la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti viene istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Gaspare Gozzi (ambo i lati, per tratte funzionali all’andamento dei lavori) da lunedì 24 ottobre a venerdì 30 dicembre dalle ore 9 alle ore 17.30. Verranno inoltre chiuse temporaneamente al traffico veicolare, per il medesimo periodo da attuarsi per fasi successive: