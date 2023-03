Lavori stradali, in arrivo una settimana di importanti chiusure in città

Saranno ben sette le strade che verranno temporaneamente chiuse a Padova per lavori di varia natura.

Via Cesare Battisti

Per lavori di passaggio dei cavi della fibra ottica è disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Cesare Battisti, tratto compreso tra via Degli Zabarella e via F. Filzi, da lunedì 27 a martedì 28 marzo dalle ore 9 alle ore 17 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Cesare Battisti, tratto compreso tra via F. Filzi e via Santa Sofia, nei tratti indicati dall’apposita segnaletica, per il medesimo periodo.

Via Tre Garofani

Per procedere alla rimozione della gru da un cantiere edile è disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare in via Tre Garofani, tratto compreso tra il numero civico 1/B e via F. De Lazara, lunedì 27 marzo dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

Via Makallè

Per procedere alla demolizione di una recinzione in muratura è disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare in via Makallè, tratto compreso tra il numero civico 103 e via Garigliano, da lunedì 27 a mercoledì 29 marzo dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

Via Giacomo Nani

Per effettuare un intervento di bonifica della condotta del gas metano è disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare dell’area di intersezione tra via Giacomo Nani e via M. Michiel, dalle ore 9 di mercoledì 29/03/2023 alle ore 18 di venerdì 7 aprile, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l'accesso alle proprietà private.

Via Giuseppe Zais

Per effettuare un intervento di bonifica della condotta del gas metano, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Giuseppe Zais, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, da mercoledì 29/03/2023 a martedì 27/06/2023, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Giuseppe Zais, per tratte funzionali all’andamento dei lavori.

Via Melchiorre Michiel

Per effettuare un intervento di bonifica della condotta del gas metano è disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare, dalle ore 9 di lunedì 27 marzo alle ore 18 di venerdì 31 marzo di via Melchiorre Michiel, nei seguenti tratti stradali: area di intersezione con via Giardinetto; tra il numero civico 6 ed il numero civico 14 con istituzione temporanea del senso unico alternato “a vista” in via Melchiorre Michiel, tratto compreso tra via Piovese e via Giardinetto, per il medesimo periodo e con la rimozione delle transenne all’incrocio tra via Melchiorre Michiel e via G. Nani. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l'accesso alle proprietà private.

Piazza Capitaniato

Per provvedere al montaggio di una gru a servizio del cantiere edile di piazza Capitaniato, chiusura temporanea al traffico veicolare, lunedì 27/03/2023, dalle ore 5.30 alle ore 19.00, dei seguenti tratti stradali: piazza Capitaniato, tratto compreso tra via Accademia e via Dei Da Carrara; corso Milano, ramo secondario compreso tra il tratto principale e via Dei Livello, con l’impiego di un moviere all’incrocio con istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri, per il medesimo periodo, in: via Dei da Carrara; via San Nicolò; via dei Livello, tratto compreso tra via Dondi Dall’Orologio e corso Milano e con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in: piazza Capitaniato tratto compreso tra via Accademia e via Dei Da Carrara, ambo i lati; corso Milano, ramo secondario compreso tra il tratto principale e via Dei Livello, ambo i lati.