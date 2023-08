Lavori in città, altre sei chiusure: prorogata quella dell'ala est del ponte di Voltabarozzo

Il Comune di Padova ha aggiornato l'elenco dei lavori stradali che interesseranno la città nei prossimi giorni.

Ponte di Voltabarozzo

Prorogata fino a sabato 2 settembre la chiusura dell'impalcato est del ponte di Voltabarozzo per un intervento di manutenzione straordinaria della soletta dell’impalcato.

Via Palermo

Via Palermo, nel tratto secondario compreso tra il numero civico 20 e via Livorno, sarà chiusa al traffico mercoledì 6 settembre dalle ore 9 alle ore 16 per il sollevamento in quota di materiale edile presso un edificio,

Via delle Rose

Via Delle Rose, nel tratto compreso tra via F.G. D’Acquapendente e via N. Copernico e nel tratto secondario adducente al numero civico 47/A, sarà chiusa al traffico lunedì 25 settembre dalle ore 8.30 alle ore 14.00 con l’impiego di un moviere all’incrocio Delle Rose-F.B. D’Acquapendente per alcuni lavori edili presso un fabbricato;

Via Suor Elisabett Vendramini

via Suor Elisabetta Vendramini, nel tratto compreso tra i numeri civici 8 e 18, sarà chiusa al traffico venerdì 1 settembre dalle ore 8.30 alle ore 14 per la sostituzione dei vetri sulla copertura dell’edificio universitario.

Via Federico Chopin

Via Federico Chopin, nel tratto compreso tra via G. Brahms e via L. Beethoven, rimarrà chiusa al traffico fino a venerdì 01/09/2023 dalle ore 8 alle ore 17 per la bonifica della condotta del gas metano e dei relativi allacciamenti.

Via Giuseppe Favaretto

Via Giuseppe Favaretto sarà chiusa al traffico fino a venerdì 08/09/2023 dalle ore 8 alle ore 18 per dei lavori di asfaltatura. Contemporaneamente verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Giulio Zanon, tratto compreso tra via G. Parpaiola e via G. Favaretto, ambo i lati e istituito il senso unico alternato regolato da movieri in via Giulio Zanon, tratto compreso tra via D. Parpaiola e via G. Favaretto.