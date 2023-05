Sette, di cui due prolungamenti: aggiornato l'elenco delle strade chiuse in città

Due prolungamenti e cinque "new entry": si aggiorna il calendario relativo alle chiusure stradali per lavori a Padova.

Via della Biscia

Per effettuare la sostituzione della condotta del gas metano, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Della Biscia, tratto compreso tra via Chiesanuova e via C. Matteucci, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, fino a venerdì 9 giugno con l’istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli, per il medesimo periodo, in via Della Biscia, tratto compreso tra via Chiesanuova, in via C. Matteucci, ambo i lati, per tratte funzionali all’andamento dei lavori e in via Carlo Matteucci, lato civici pari. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà.

Via Brunello Rutoli

Per effettuare la sostituzione della condotta del gas metano, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Brunello Rutoli, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, fino a lunedì 31 luglio dalle ore 7 alle ore 19, con istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in via Brunello Rutoli e divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in via Brunello Rutoli, ambo i lati, sempre per tratte funzionali all’andamento dei lavori e per il medesimo periodo.

Via delle Piazze

Per effettuare un trasloco presso un immobile, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Delle Piazze, mercoledì 10 maggio dalle ore 8 alle ore 15 con istituzione temporanea del senso unico alternato a vista in via San Martino e Solferino, tratto compreso tra via Delle Piazze e via Dell’Arco. Nulla cambia per il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Delle Piazze compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via San Canziano e via San Martino e Solferino.

Via Giovanni Dalla Libera

Per eseguire la modifica di un allaccio alla condotta del gas, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Giovanni Dalla Libera, tratto prospiciente il numero civico 21/A, da giovedì 4 a mercoledì 10/05/2023, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di via Giovanni Dalla Libera compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via N. Pizzolo e via T. Vecellio.

Via Pitagora

Per effettuare un intervento di bonifica della condotta del gas metano, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Pitagora, fino a mercoledì 10 maggio dalle ore 8 alle ore 18 per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

Via Dante

Prosegue fino al 26/05/2023 l’intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nel tratto di via San Pietro compreso tra via Rolando Da Piazzola e via Dante.

Via del Cimitero

Prosegue fino al 31/05/2023 l’intervento di bonifica della rete idrica di via Del Cimitero.