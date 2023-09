Tra scavi e manutenzioni: quadrupla chiusura stradale in città

Proseguono i lavori stradali in città, con quattro vie che - con tempistiche diverse - saranno chiuse al traffico.

Via Padovanino

Chiusa al traffico via Padovanino nel tratto compreso tra riviera Tito Livio ed il numero civico 1 lunedì 11 settembre dalle ore 7 alle ore 13 per il sollevamento di un gruppo frigo sulla copertura del teatro Ruzzante.

Via San Francesco

Chiusa al traffico via San Francesco nel tratto compreso tra via G. Galilei e via Ospedale Civile da lunedì 4 a venerdì 15 settembre per uno scavo con posa di cavidotto.

Via Santa Sofia

Chiusa al traffico via Santa Sofia nel tratto compreso tra via A. Gabelli e via San Biagio da lunedì 4 a mercoledì 6 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18 e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori per un intervento di bonifica di un allaccio alla condotta idrica.

Via Rudena

Chiusa al traffico via Rudena nel tratto compreso tra i numeri civici 16 e 26 giovedì 7 settembre dalle ore 8.30 alle ore 18, con istituzione contemporanea del senso unico alternato regolato da movieri in via Rudena nel tratto compreso tra via B. Bellano e via Cappelli, per un intervento di manutenzione alla copertura du un edificio.