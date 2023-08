Cantieri del tram, a fine mese partono i lavori a Ponte di Brenta: «Meno impattanti possibile»

«Il cantiere di Ponte di Brenta è uno dei più importanti e anche per questo abbiamo prestato la massima attenzione programmandolo al meglio in collaborazione con le aziende». L'assessore alla mobilità Andrea Ragona annuncia i prossimi cantieri più impattanti del tram, che a fine agosto inizieranno da Ponte di Brenta. «Non è ancora pronta l’ordinanza che li regola, perché si sta definendo in questi giorni come previsto, ma quel che possiamo già dire è che i cantieri prenderanno il via il 28 agosto - spiega Ragona - e dureranno qualche mese, dal momento che per evitare ogni interferenza con la viabilità si interverrà con cantieri di 12 metri di lunghezza, per uno o due giorni al massimo di intervento in ogni singola tratta».

Il tipo d'intervento

«A ponte di Brenta l’intervento riguarderà esclusivamente i marciapiedi, un lato alla volta partendo dal lato nord, e per evitare disagi anche a pedoni, ciclisti e commercianti, verranno utilizzati mezzi più piccoli per garantire uno scavo stretto e sempre più di un metro di distanza dagli edifici - prosegue l'assessore - .Ogni tratto completato verrà immediatamente ripristinato è una volta conclusi i marciapiedi quindi dalla primavera prossima, si interverrà su 8 attraversamenti (un giorno di intervento per attraversamento) e all’occorrenza sarà necessario istituire senso unico alternato per le ore necessarie, non in orario di punta».

I minicantieri

«In questi giorni si sta verificando la miglior posizione per l’area di accantieramento che sarà di 10x15m e fungerà da area di deposito temporaneo. I lavori sono previsti su via S. Marco dalla rotonda via Nanni/Lago fino a Villa Breda. Ribadisco che i cantieri non interferiranno con la viabilità perché sono solo sui marciapiedi, compresi piccoli attraversamenti sulle strade laterali intersecate.Sarà necessario spostare di qualche metro le fermate del tpl di volta in volta interessate dai lavori, spostamenti che verranno opportunamente segnalati. Anche in questo caso una programmazione definita ci permetterà di ridurre al massimo i disagi. Ripeto che questo è il modo in cui intendiamo lavorare, e lo facciamo per migliorare Padova. I suggerimenti arrivati in questi giorni tramite la stampa certamente ci indurranno a fare ancora meglio, lavorando in squadra, in maniera propositiva e per la città».