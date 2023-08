Tram, slitta a venerdì l'inizio dei lavori sul ponte di Voltabarozzo

Dopo il sopralluogo dei tecnici del Comune assieme all’assessore alla mobilità Andrea Ragona e con i responsabili della ditta incaricata, è stata fissata per venerdì 25 agosto la data di avvio dei lavori per lo spostamento dei sottoservizi necessari alla costruzione della linea tranviaria Sir3 Stazione-Voltabarozzo su Via Facciolati in prossimità dell’incrocio con Lungargine Terranegra ed il Ponte di Voltabarozzo.

Lavori

È necessario infatti spostare e sostituire una condotta del gas. In concomitanza di questi lavori verranno effettuati per tre giorni anche dei lavori di manutenzione del manto stradale sulla campata est del Ponte di Voltabarozzo, quella cioè percorsa dai veicoli che da Voltabarozzo si muovono verso il centro città. Sono state introdotte anche alcune modifiche alla circolazione.

Modifiche alla viabilità

È prevista l’istituzione temporanea del senso unico di circolazione in lungargine Terranegra, nel tratto compreso tra lo sbocco su Via Facciolati e via Nasini, con questa direzione di marcia, da venerdì 25 agosto a martedì 12 settembre. In pratica i veicoli provenienti da Voltabarozzo e da fuori città potranno sempre, girare a destra sul Lungargine Terranegra, ma la svolta a sinistra sul Lungargine non sarà possibile, provenendo dal centro lungo Via Facciolati. Ovviamente essendo l’ultimo tratto del Lungargine a senso unico per la durata dei lavori non si potrà più percorrere Lungargine Terranegra per uscire su via Facciolati.

Mezzi provenienti da Padova

Sempre dal 25 agosto al 12 settembre, la campata ovest del Ponte di Voltabarozzo sarà a doppio senso di marcia. Chi proviene dal centro attraversato il Ponte, all’incrocio potrà proseguire dritto verso Voltabarozzo e Piove di Sacco o girare a destra su Lungargine Ziani come adesso ma non potrà più girare a sinistra su Lungargine Sabbionari

Mezzi provenienti da Voltabarozzo

Dal 25 agosto al 12 settembre i veicoli provenienti da Voltabarozzo, e dai due lungargini Ziani e Sabbionari dovranno utilizzare la corsia a loro riservata sulla campata ovest del Ponte per entrare in città lungo Via Facciolati. La campata ovest, come abbiamo già detto prima, sarà per tutto il periodo dei lavori a doppio senso di marcia in modo da non interrompere mai la circolazione. Solo chi provenendo da Voltabarozzo e dai due lungargini Ziani e Sabbionari dovesse poi svoltare sul Lungargine Terranegra potrà utilizzare la campata est del Ponte ad esclusione dei giorni 28, 29 e 30 agosto, nei quali questa campata sarà chiusa alla circolazione per la riasfaltatura della sede stradale. In ogni caso a causa del restringimento dovuto al cantiere potranno imboccare il ponte e svoltare a destra su Lungargine Terranegra solo i mezzi con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.

Piste ciclopedonali

Sempre dal 25 agosto al 12 settembre i percorsi ciclopedonali di Lungargine Terranegra tra Via Facciolati e Via Nasini e il collegamento tra passeggiata Lazzari e Lungargine Terranegra saranno normalmente percorribili.