Partono i lavori in via Sografi-Forcellini e spuntano i cartelli per raggiungere i negozi

Sono iniziati oggi i lavori del Sir3 tra via Sografi e via Forcellini. Dopo un iniziale intervento sulla rete idrica si procederà con i lavori della vera e propria piattaforma tranviaria. A seguito di alcune interlocuzioni con i commercianti della zona, sono stati posizionati alcuni cartelli in corrispondenza delle deviazioni principali individuate che informano del fatto che i negozi presenti attorno all’area di cantiere sono aperti e accessibili. In questo modo si informano le persone costrette a percorrere una deviazione che è possibile raggiungere le attività commerciali limitrofe all’area di cantiere in maniera sicura. Non si sono registrati particolari disagi, perché il cantiere è stato aperto solo nel pomeriggio, ma da domani, 17 gennaio, la situazione dovrebbe cambiare, considerati anche i contemporanei lavori in via Giustiniani.

La voce dei protagonisti

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «L’avvento del tram sarà un valore aggiunto per molte attività commerciali, che diventeranno più accessibili e in maniera più diretta. In questi mesi in cui molte aree della città saranno interessate dai lavori per le nuove linee vogliamo che la nostra interlocuzione con i negozianti e le associazioni di categoria sia costante, per individuare insieme forme di comunicazione e altre azioni possibili per facilitare la loro convivenza con i cantieri. Da parte nostra l’impegno è massimo e questa è una prima piccola azione individuata a seguito di un confronto con le attività della zona che intendiamo replicare in ogni cantiere in cui ci sarà necessità, affiancandola ad azioni più strutturate». «I cantieri per il tram non fermano certo le attività commerciali nei quartieri e da parte nostra c’è la massima disponibilità ad individuare forme di supporto nelle fasi delicate dei lavori - aggiunge l'assessore al commercio, Antonio Bressa - .In via Sografi così come in tutte le altre aree che interessano direttamente negozianti o esercenti. Si tratta di un’attenzione che vogliamo sia massima nel prossimo periodo e ribadiamo la nostra totale disponibilità al confronto per individuare insieme le modalità migliori per affrontare questa grande trasformazione della città di cui tutti beneficeranno in futuro».