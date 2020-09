Fuga di gas all'Arcella, il tram si ferma: le modifiche al servizio

Nei giorni scorsi un controllo della rete ha rilevato una fuga di gas nel quartiere Arcella, all’incrocio tra via Tiziano Aspetti e via Vecellio, proprio sotto la piattaforma del tram. Per consentire lo svolgimento di lavori urgenti, da lunedì 7 e fino a venerdì 11 sulla tratta Capolinea nord - Stazione Fs sarà in funzione il Servizio Sostitutivo svolto con bus autosnodati. Nella tratta sud Stazione Fs - Guizza, invece, il tram svolgerà servizio regolare fino alle ore 20 circa. Dalle ore 20 in poi il Servizio Sostitutivo sarà in esercizio sull'intera linea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Dichiara l'assessore alla mobilità Andrea Ragona: «La sospensione è dovuta a lavori necessari e urgenti alla rete del gas, i cui impianti corrono vicino alla piattaforma del tram. Saranno 5 giorni di sospensione per il SIR1 nella tratta Stazione-Voltabarozzo, da lunedì 7 a venerdì 11. Entrerà in vigore il servizio sostitutivo, con gli autobus, che per ridurre i disagi causati da eventuali cambi nell’orario serale in stazione, sarà operativo ogni giorno sull’intera linea dalle 20. Si tratta appunto di un intervento con carattere di urgenza, e in poco tempo abbiamo messo in campo le migliori soluzioni per ridurre il più possibile i disagi ai cittadini»