Viabilità, sono i cittadini a suggerire al Comune quali interventi attuare: l'esperimento

La sicurezza di via Cesare Battisti è stata oggetto di un recente incontro tra l’Amministrazione comunale di Albignasego e i residenti, e grazie a questo confronto si è studiata la migliore soluzione per soddisfare le richieste di chi la abita e lamenta il pericolo della velocità sostenuta delle auto che la percorrono.

L'intervento

«È stato deciso - annuncia l’assessore Valentina Luise - l'avvio di interventi che aumentino la sicurezza stradale in Via Battisti, grazie alla stretta collaborazione con chi vi risiede. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di partecipazione attiva della cittadinanza e dell'impegno dell'amministrazione nel rispondere efficacemente alle esigenze della comunità». Gli interventi previsti includono l'installazione di quattro dossi rallentatori per rallentare ed un attraversamento pedonale rialzato in prossimità dell’attuale marciapiede. Questa soluzione è stata concordata come prima risposta in attesa poi della progettazione del proseguimento del marciapiede. «L’attraversamento pedonale rialzato - continua l’assessore - è stato pensato per rendere più sicuro il passaggio dei pedoni verso il marciapiede esistente, allo stesso tempo la posizione che abbiamo individuato lo rende un importante rallentatore per i veicoli in transito». I lavori saranno completati entro il mese di settembre.

La novità

«Oltre a questo intervento - aggiunge il sindaco Filippo Giacinti - ci stiamo confrontando con i tecnici per individuare il tracciato di un nuovo percorso pedonale che si colleghi in continuità con quello già esistente nel primo tratto della via. Una volta verificata la disponibilità delle aree necessarie, si procederà con la progettazione. La realizzazione di questo ulteriore intervento è prevista per l'anno 2026. Un passo avanti per migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini nati dall’ascolto dei residenti della zona».