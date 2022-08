C'è da "rifare" la pavimentazione, via del Santo chiude alle auto per 10 giorni

Per effettuare un intervento di manutenzione alla pavimentazione stradale in materiale lapideo nel tratto di via Del Santo compreso tra la piazza omonima e via G. Stampa, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Del Santo, da domani, giovedì 4 a sabato 13 agosto, suddivisa nelle seguenti fasi funzionali all’andamento dei lavori: a) tra piazza Del Santo e via Rudena; b) tra via Rudena e via Gaspara Stampa con: inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione in via Rudena, tratto compreso tra via Santa Chiara e via Del Santo, con questa nuova direzione di marcia, durante la fase di cui al precedente “a”; inversione temporanea dell’attuale senso unico di circolazione in via Gaspara Stampa, con la nuova direzione di marcia da riviera Tito Livio a via Del Santo, durante la fase di cui al precedente punto “b”. Compatibilmente con la natura e lo stato di avanzamento dei lavori, viene garantito il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l'accesso alle proprietà private.

Boccalerie

Per provvedere al montaggio di una impalcatura, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Boccalerie, da lunedì 8 a martedì 9 agosto, dalle ore 7.30 alle ore 18, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori con rimozione del paletto a protezione dell’area pedonale “Liston” posizionato all’incrocio Boccalerie-Santa Lucia, e la sua ricollocazione al termine dell’intervento. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.