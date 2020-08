Un po' di traffico, e tanta pioggia: iniziati i lavori alla rete idrica in via Tommaseo

Qualche disagio legato a piccoli rallentamenti per quanto riguarda il traffico. Per il resto, però, la pioggia non ha fermato i lavori idrici in via Tommaseo propedeutici alla nuova linea tramviaria di Padova, che collegherà piazzale Stazione al quartiere Voltabarozzo.

Lavori

Come previsto nella mattinata di lunedì 3 agosto nell’area fra le rotonde di via Goldoni (Tribunale) e via Foscolo, nonostante il maltempo, AcegasApsAmga - in stretto coordinamento con il Comune - ha avviato le attività di accantieramento e intorno alle ore 15 sono iniziate le opere di scavo vere e proprie che riguarderanno inizialmente 30 metri e su cui poi verranno spostate le condotte idriche dalla futura sede del binario stradale. Si provvederà poi alla sostituzione degli attuali manufatti con due nuove tubature, una da 50 cm in ghisa sferoidale (che collega la centrale di via Codalunga con il serbatoio idrico di via Grassi) e una da 15 cm di diametro, per arrivare alle case dei cittadini. L’intervento su via Tommaseo durerà fino a metà settembre, tuttavia la parte più impattante sul traffico (con chiusura del tratto fra le rotonde di via Goldoni e via Foscolo) sarà quella che durerà fino a giovedì 6 agosto. In questi giorni i veicoli provenienti dalla Stanga e da via Gozzi, che dovranno raggiungere la Stazione o il tratto finale di via Tommaseo, verranno deviati su via Goldoni e su viale della Pace. Viceversa, i veicoli provenienti dalla stazione con direzione Stanga verranno deviati in viale della Pace. Nel periodo, sarà sempre garantito il transito ai residenti e alle attività commerciali, come anche l’accesso a via Carlo Farini. A partire dal 6 agosto, terminata questa prima tranche di lavori, sarà possibile riaprire via Tommaseo in direzione viale Codalunga. Per chi proviene dalla stazione in direzione Stanga sarà invece ancora necessario deviare su viale della Pace In caso di stop ai lavori causa pioggia molto forte, la data del 6 agosto potrebbe subire uno slittamento, strettamente legato alle ore di fermo.