Wi-fi in tutte le classi delle scuole di Albignasego: un appalto da 90 mila euro

Sono iniziati a fine luglio i lavori di cablaggio delle aule nelle scuole di Albignasego, per migliorare la connessione internet e la trasmissione dei dati in tutte le stanze degli edifici scolastici. Un appalto dal costo preventivato di circa 90 mila euro: i lavori sono attualmente in corso nelle scuole primarie Leonardo Dal Vinci, Rodari, Falcone e Borsellino e nell’adiacente scuola media di Sant’Agostino, mentre gli altri plessi scolastici sono già stati dotati di une rete efficace. Ogni classe, così, potrà connettersi direttamente alla rete tramite i cavi, senza bisogno di accedere tramite wi-fi, velocizzando quindi i tempi e stabilizzando le prestazioni della trasmissione e ricezione dei dati.

«Si tratta di interventi finalizzati a supportare la crescente necessità di velocità per le comunicazioni da e per internet – sottolinea il sindaco Filippo Giacinti – In questo modo le nostre scuole saranno sempre più al passo con i tempi, offrendo agli alunni e ai loro insegnanti nuove e migliori possibilità di apprendimento anche attraverso i supporti digitali». I lavori di cablaggio termineranno all’inizio di settembre, in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico. «L’Istituto comprensivo di Albignasego è sempre stato all’avanguardia dal punto di vista tecnologico – prosegue Giacinti – in quanto fu uno dei primi a partecipare, nel 2011, al progetto nazionale Scuola Digitale - Cl@ssi 2.0, che aveva l’obiettivo di promuovere nelle scuole le buone pratiche nell’utilizzo delle tecnologie. Già allora tutte le classi delle due sedi della scuola secondaria di primo grado erano dotate di una lavagna Lim multimediale e addirittura una classe al posto di libri e quaderni utilizzava i computer portatili. Con gli anni la dotazione tecnologica è stata implementata e attualmente le Lim sono presenti in tutte le classi di ogni edificio scolastico. Con i nuovi cablaggi di questi giorni interveniamo anche perché, qualora si rendesse necessario attivare nuovamente la Didattica a distanza, la connessione a internet sia più veloce e stabile possibile».