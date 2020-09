Edizione virtuale per "Lavoro chiama Italia", career day dove farà da padrone la tecnologia

Sarà un’edizione completamente virtuale quella di “Lavoro chiama Italia”, il career day nazionale che giunge quest’anno alla seconda edizione e vedrà la partecipazione di aziende, multinazionali ed atenei pubblici e privati da tutto il territorio. Non mancheranno, sempre in versione online, anche seminari e laboratori. In più, novità di quest’anno, arriva la digital week camp: una settimana di formazione gratuita, per i venti migliori profili, sui temi dell’innovazione e della comunicazione digitale

Tutto online

Quella del 23 settembre sarà una “virtual edition”, un evento tutto virtuale che segue due grandi parole d’ordine: smart & safe. Ogni candidato, collegandosi all’indirizzo https://virtual.lavorochiamaitalia.it, può consultare l’elenco delle aziende presenti, verificare le posizioni disponibili, inviare un curriculum e prenotare un colloquio, esattamente come se l’evento si svolgesse dal vivo. L’unica differenza è che poi, per andare al colloquio, non avrà bisogno di muoversi da casa: sarà sufficiente accendere il computer, collegarsi alla piattaforma web e accedere alla videochiamata con il responsabile delle risorse umane dell’azienda. L’incontro si svolgerà infatti in forma virtuale, senza file davanti agli stand e senza lunghe attese. Ma le persone con cui confrontarsi saranno le stesse, sarà possibile porre tutte le domande del caso e, se il candidato saprà giocare bene le sue carte, anche trasformare quell’incontro in una porta d’accesso per una nuova esperienza lavorativa.

Le aziende

Lidl, Poste Italiane, Aldi, Microtec, Consolutio, Pietro Fiorentini, Salvagnini, Gruppo Hera. Sono solo alcuni dei grandi nomi che parteciperanno all’evento, a testimonianza del fatto che, nonostante le numerose difficoltà che le aziende stanno affrontando, per i giovani di talento ci sarà sempre posto. In particolare, tra le aziende partecipanti il settore dominante è quello dell’industria (metalmeccanico) che copre il 26% del totale; a seguire ci sono l’information and communication technology (15%), l’alimentare (15%), consulenza (11%) e servizi (11%). «Lavoro Chiama Italia sarà una grande fiera – assicura spiega Silvia Zago, Amministratore di Area, la società padovana organizzatrice dell'evento – proprio come l’avevamo immaginata, dove migliaia di giovani laureati e laureandi potranno incontrare i responsabili delle risorse umane di grandi e piccole aziende da tutto il territorio. Alle imprese abbiamo chiesto espressamente di indicare le posizioni aperte, che i giovani possono consultare sul sito: ce ne sono molte, perché nonostante la crisi ci sono settori che continuano a lavorare bene, in particolare quello tecnologico e la gdo, la grande distribuzione organizzata».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Digital week camp

Interessante novità di quest’anno è la digital week camp: i venti migliori profili, tra i partecipanti all’iniziativa, saranno selezionati per frequentare un’intera settimana di laboratori sui temi dell’innovazione e della comunicazione digitale. I ragazzi apprenderanno gli strumenti digitali per gestire e organizzare il lavoro, le basi del digital marketing, l’organizzazione di spazi di lavoro fisici e digitali, l’ormai imprescindibile “grafica per non grafici” (presentazioni, documenti, immagini).