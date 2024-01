Imprese venete, oltre 136mila lavoratori in entrata da qui a marzo: l'analisi

Dai dati Excelsior di Unioncamere i lavoratori previsti in entrata dalle imprese venete nel periodo gennaio-marzo 2024 saranno 136.520 con una variazione di +2.860 sul trimestre 2023, mentre nello specifico dei servizi di alloggio e ristorazione e dei servizi turistici saranno 22.650. Spiega Maurizio Franceschi, direttore Confesercenti Veneto: «È sicuramente un dato positivo che la domanda di nuovi occupati si mantenga su buoni livelli perchè dà conferma della vivacità imprenditoriale del Veneto. Anche se è proprio nel settore del commercio e della ristorazione che rimangono maggiori difficoltà nel reperire sia nuove figure giovanili che personale qualificato».

Ristorazione

Nelle principali città d'arte venete, è il settore della ristorazione, degli alloggi e del turismo, che risente maggiormente della "crisi di personale", settore in cui sono previste nel medesimo trimestre 8.060 richieste di personale a Venezia, 5.910 a Verona e 3.030 a Padova. Mancano sia figure cosiddette di bassa manovalanza che personale qualificato, come maitre o capo cameriere. Alessandro Torluccio, direttore Confesercenti Verona, interviene così in merito: «Sono gli operatori stessi che denunciano il perdurare del fenomeno nei loro ristoranti e bar, esprimendo una seria preoccupazione per le prossime stagioni con maggior afflusso di turisti, da Carnevale a Pasqua. Non è un problema di stipendio, anche perchè in media i giovani lavoratori possono arrivare anche a 1.250 o 1.400 euro al mese, piuttosto il settore delle ristorazione non soddisfa le esigenze di libertà nella scelta dell'orario di lavoro e dei riposi settimanali. Sta anche agli stessi imprenditori cercare di avvicinare le nuove leve, forse anche con nuove strategie di comunicazione».