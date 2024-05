Nel Padovano non si trova il 52% dei lavoratori richiesti: i dati

«La decisione del Governo di introdurre un nuovo sgravio per le aziende che assumono under 35 è certamente una buona notizia per le imprese, ma il problema più impellente delle aziende artigiane è trovare lavoratori, giovani in particolar modo»: Gianluca Dall’Aglio, presidente di Confartigianato Imprese Padova, commenta così le misure contenute nel "Decreto 1 maggio".

Lavoratori e difficoltà di reperimento

Ad aprile 2023, in provincia di Padova, i lavoratori previsti in entrata sono stati 6.450, con una difficoltà di reperimento generale pari al 52,4%, nel 31% dei casi le figure ricercate erano giovani, con meno di 30 anni. Il 60% delle posizioni aperte ha riguardato imprese con meno di 50 dipendenti. 2.260 sono stati, invece, i posti disponibili per gli operai specializzati, personale sempre più introvabile, dal momento che, rispetto allo stesso periodo del 2023, le posizioni aperte sono aumentate di 460 unità. A dircelo sono i dati di Unioncamere-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Informativo Excelsior. Tra gli operai specializzati, i più ricercati sono stati i conduttori di veicoli a motore: le imprese ne hanno cercati 350, ma ne hanno trovati meno della metà. Un’altra categoria di introvabili è rappresentata dai meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori di macchine fisse e mobili. Le aziende ne hanno cercati 240, ma hanno avuto una difficoltà di reperimento del 60%. Complici i bonus edilizi, negli ultimi anni sono risultati irreperibili anche gli operai addetti alle costruzioni. Ad aprile era previsto nel settore l’ingresso di 180 figure professionali, ma 118 posti sono rimasti scoperti.

Confartigianato Padova

Afferma Dall'Aglio: «Accogliamo con favore tutte le misure che possono incentivare le assunzioni e stimolare la crescita economica. Tuttavia, lo sgravio previsto dal Governo rappresenta l’ennesima misura a disposizione degli imprenditori, forse sarebbe meglio puntare a politiche più efficienti che siano strutturali e vadano ad incidere realmente sulla situazione delle nostre imprese. Dobbiamo riconoscere che la scarsità di manodopera qualificata rimane una sfida significativa per numerose realtà aziendali. Ricordo che il nostro ufficio studi ha stimato che il costo del mismatch connesso a lunghi tempi di ricerca dei lavoratori per le MPI padovane è ammontato, lo scorso anno, a 196 milioni di euro. Misure che permettano di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro risultano sempre più urgenti».