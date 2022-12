Le stelle di Natale per sostenere la ricerca

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2022, AIL Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma sarà presente in piazza al Lavoratore a Tencarola e in piazza al Donatore a Caselle con le stelle di Natale dell’AIL.

«Un gesto pieno d’amore. – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre in piazza al Lavoratore a Tencarola e in piazza al Donatore a Caselle le Volontarie e i Volontari dell’AIL saranno con un gazebo e tante stelle di Natale. Grazie per la disponibilità e la grandissima generosità che rendono unico il mondo del Volontariato e della Solidarietà. Fare del bene fa sempre stare bene».