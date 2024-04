Ztl in via Cappelli, fioccano le multe per la nuova telecamera. La Lega: «Da cancellare»

Scoppia la polemica politica sulle telecamere che registrano l'uscita dalla Ztl da agosto scorso. Residenti e commercianti della zona del Santo sono infuriati per il nuovo varco in uscita in via Cappelli, che avrebbe fatto scattare almeno un migliaio i multe da agosto, ovvero da quando è stata installata la telecamera in uscita sulla strada che poi affaccia in piazza del Santo. Siccome non ci sono mai state telecamere che registravano l'uscita, moltissimi hanno sempre superato il varco di via del Santo, girando poi in via Rudena, via Bellano e poi in via Cappelli negli orari consentiti (dalle 23:30 alle 8) senza mai prendere una multa.

Le multe

Da quando, invece, ci sono gli occhi digitali, le contravvenzioni sono scattate e quindi c'è chi ne ha prese anche 70 in 6 mesi. Secondo residenti e commercianti però la segnaletica stradale non ha accompagnato questo cambiamento, tant'è che sono stati depositati oltre mille ricorsi. Ad accompagnare la protesta anche la Lega, che ha chiesto all'amministrazione di cancellare le multe, segnalare la presenza del varco e rendere via Cappelli accessibile con gli stessi orari di via del Santo e non Ztl 24 ore su 24: «Ci sono tutte le condizioni per fare ricorso, ma noi chiediamo all'amministrazione di cancellare le multe fatte finora, gestire meglio la segnaletica ed eliminare il divieto delle 24 ore, comparandolo a quello di via del Santo» chiude Mosco.