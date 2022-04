La Lega chiede al sindaco di dedicare una targa a Leonardo Baido, il poliziotto deceduto in un incidente in auto

Una mozione della Lega, con prima firmataria la consigliera comunale Eleonora Mosco, è stata depositata oggi 19 aprile per chiedere al sindaco Sergio Giordani di apporre una targa, in luogo pubblico e visibile, alla memoria dell'assistente capo di polizia della squadra mobile di Padova Leonardo Baido, deceduto lo scorso 4 marzo in un incidente stradale mentre rientrava dal lavoro. La ventennale carriera di Baido, segnata da numerosi e importanti riconoscimenti istituzionali, è stata ripercorsa dal padre Maurizio, anch'egli sottufficiale di Polizia, oggi in pensione dopo una vita di servizio che lo portò, tra l'altro, a Palermo nella scorta dei giudici Falcone e Borsellino e poi a Padova a dar vita al cosiddetto "ufficio nutrie", la sezione della Mobile dedicata al contrasto della microcriminalità.

Il padre

«Leonardo – ha ricordato il padre – mi rese orgoglioso con la decisione di entrare a sua volta in Polizia: poteva richiedere qualunque destinazione ma scelse Palermo, dove i rischi erano maggiori ma il bisogno di buoni poliziotti ancora più grande. Lì contribuì alla cattura del boss di Cosa Nostra Salvatore Lo Piccolo, latitante da 25 anni, guadagnandosi il primo dei molti riconoscimenti ricevuti in carriera, tra cui la medaglia d'argento al merito di servizio. Di alcuni abbiamo saputo solo dopo la sua scomparsa, erano cose di cui non amava parlare: per lui contava solo la Polizia, a Palermo come a Padova. Diceva che le guerre non le vincono i generali ma i soldati.

Ringrazio i consiglieri che hanno dato vita a questa iniziativa, importante non tanto per noi genitori, a cui nessuno potrà togliere il ricordo di nostro figlio, ma per il significato che può avere per la città. So che il sindaco è molto sensibile a diversi temi e rispetterò serenamente ogni sua decisione».

Mosco

«Elementi di eroismo – ha aggiunto la consigliera Mosco – sono presenti in tutti i poliziotti, perché ogni persona che decide di servire la comunità, mettendo a repentaglio la propria sicurezza per proteggere quella degli altri, compie una scelta in qualche modo eroica. Ma Leonardo è andato oltre: più ancora dei numerosi riconoscimenti ricevuti, le parole colme di stima e rimpianto dei suoi colleghi dimostrano come questo poliziotto non si sia mai fermato al proprio dovere, ma abbia dato tutto se stesso al servizio degli altri. Per questo crediamo che la sua vita e la sua carriera meritino di essere ricordate e celebrate non solo all'interno della ristretta cerchia degli affetti personali e familiari, ma anche pubblicamente, perché siano di esempio a tutti e in particolare alle generazioni più giovani. Chiediamo quindi al sindaco e a tutto il consiglio che questa mozione non finisca nel dimenticatoio e possa essere velocemente approvata. E' il minimo che possiamo fare per un servitore dello Stato che i colleghi ricordano così: Uno che quando gli chiedevi una mano, ne metteva due; dove si rischiava, era il primo a mettersi davanti e fare da scudo ai compagni; e dove percepiva un minimo di tristezza, sapeva trovare il modo di farti tornare il sorriso».

Ostellari

La mozione ha il sostegno anche del senatore leghista, Andrea Ostellari: “Leonardo Baido, che ho avuto il privilegio di conoscere, ha interpretato la sua missione con coraggio, ragionevolezza e dedizione assoluta. Sia da esempio per tutti, soprattutto per i molti giovani che vediamo talvolta confusi. Il rispetto della legge come quello della dignità della persona umana hanno ispirato non solo il lavoro, ma la vita di Leonardo, un uomo vero, tanto quando indossava la divisa, quanto nel tempo libero - commenta Ostellari - .La mozione del gruppo Lega depositata oggi va nella direzione giusta. L’iniziativa proposta in favore dell'apposizione di una targa in memoria di Baido è doverosa e conto che trovi il sostegno unanime di tutti i rappresentanti dei padovani, al di là degli schieramenti politici».