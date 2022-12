Lega, il segretario provinciale è Nicola Pettenuzzo che batte di soli 29 voti Michele Giraldo

Ventinove voti, è questa la differenza tra i due candidati nell'elezione svoltasi per eleggere il segretario provinciale della Lega di Padova presso l'Hotel Sheraton.

Il voto

Una maggioranza risicata che ha visto la candidatura di Nicola Pettenuzzo raccogliere 419 preferenze. Michele Giraldo, invece, la quale candidatura è nata pochi giorni fa e sostenuta dall'ala critica della Lega, ha raccolto 390 voti. Una vittoria quella di Pettenuzzo che quindi evidenzia la volontà di tanti militanti, quasi la metà, di un cambiamento alla guida del partito. Al voto hanno partecipato 814 militanti. Oltre ai 419 Pettenuzzo e 390 Giraldo, si sono contate anche 3 schede nulle e 2 bianche.

Salvini

Pronto è arrivato anche il commento del segretario nazionale Matteo Salvini, alla luce anche delle altre elezioni che si sono svolte in altre province come Torino, Reggio Emilia, Piacenza e Verona: «Sono orgoglioso di un movimento che discute, vota, elegge. Sono segnali importanti di democrazia e di vitalità. Buon lavoro a tutti i militanti che in una domenica pre natalizia hanno speso il loro tempo e le loro energie per la nostra Lega e buon lavoro ai nuovi segretari provinciali».