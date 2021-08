Il legale di Grafica Veneta abbandona il tavolo in Prefettura

L’incontro è cominciato alle 10 e 40 circa e terminato alle 12 e 20. Presidio dei lavoratori in piazza Antenore

Ha abbandonato il tavolo di confronto presso la Prefettura di Padova, il legale di Grafica Veneta, l’avvocato Emanuele Spata. Convocato dal vice Prefetto e dal vice questore insieme ai rappresentanti di Adl Cobas e alcuni lavoratori protagonisti del terribile caso di sfruttamento e violenze di persone impiegate presso Grafica Veneta, ha deciso di abbandonare l’incontro. Secondo quanto riportato dal segretario ADL Stefano Pieretti, l’avvocato avrebbe ribadito che «è disponibile a discutere un accordo sui lavoratori che hanno svolto più di trecento ore di lavoro, perché quelli secondo lui sarebbero i soli sfruttati. Per quanto riguarda gli altri, no», riporta il sindacalista che poi commenta: «Questo fa capire come la situazione in azienda».

A tutela e in rappresentanza dei lavoratori invece era presente all'incontro il solo avvocato Alessandro Capuzzo che insieme agli avvocati Barbara Gasperini, comunque presente in Prefettura e Giacomo Gianolla portano avanti le istanze di chi oggi chiede un vero contratto.

L’incontro è cominciato alle 10 e 40 circa e terminato alle 12 e 20. Sempre secondo quando riportato dai sindacalisti di Adl Cobas il legale di Grafica Veneta, l'avvocato Spano, avrebbe dichiarato che «forse tornerà al tavolo quando ci sarà chiarezza rispetto a chi rappresenta chi». Adl Cobas rappresenta 18 lavoratori di quelli coinvolti nel caso di sfruttamento, 12 invece sono rappresentati dalla Cgil. Venerdì dovrebbe esserci un nuovo incontro il Prefettura con entrambe le sigle sindacali presenti.