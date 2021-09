Legambiente spinge e schiera il Pojana contro il park alla Prandina

Anche il Pojana scende in campo a favore di una Prandina libera dalle auto. A due mesi dalla permuta con la quale il Comune di Padova ha acquisito l’area dell’ex caserma Prandina, le associazioni che da tutta l’estate animano il Parco Cavalleggeri grazie a Spazi Aperti, cooperativa sociale Train de Vie, Legambiente Padova e Teatro Boxer, annunciano una rassegna culturale nell’area dell’ex caserma. Un tratto di parco limitrofo al Giardino Cavalleggeri diventerà per 4 giorni un vero e proprio teatro dove andranno in scena 4 spettacoli organizzati da Teatro Boxer. Protagonista anche Andrea Pennacchi, noto attore che interpreta anche il Pojana nel programma 'Gazebo' di Diego Bianchi su La7

Ginestri

«Siamo contenti di annunciare che utilizzeremo parte dell’area per una rassegna culturale.- dichiara Sandro Ginestri, presidente di Legambiente Padova- e lo facciamo ribadendo la necessità che quell’area diventi uno spazio centrale per la città e per la sua vita sociale e culturale. Anche se temporaneo, si tratta del primo allargamento del parco che avviene da quando, nel 1983, una piccola porzione della caserma è stata riconvertita nel Giardino cavalleggeri di corso Milano».

L'assessore Ragona

«Circa due mesi fa è stata siglata la permuta e ora l’area della ex caserma Prandina è nelle nostre piene disponibilità. Queste settimane sono servite per iniziare a delineare un percorso verso quello che sarà l’allargamento del parco. Come avevamo promesso mettiamo da subito a disposizione l’area per eventi culturali e sono molto contento che già a settembre si parta con le prime iniziative, per chiudere l’estate in bellezza. E’ un primo passo e una prima tappa provvisoria con strutture temporanee e che ha visto un gradissimo lavoro da parte delle associazioni promotrici per rendere gradevole e agibile un’area abbandonata da anni, che abbiamo supportato e che ringrazio. Per quanto riguarda le auto attualmente rimane invariato lo spazio a loro destinato, e tra poco il parcheggio diventerà a pagamento, come annunciato».

Pennacchi

Ospite d’eccezione sarà Andrea Pennacchi, che con un video (https://www.youtube.com/watch?v=SUQeu0er2Sg&feature=emb_imp_woyt) invita a partecipare agli spettacoli, e aggiunge: "Riempire uno spazio di storie come quello del Prandina è per noi una gioia. Porteremo spettacoli che parleranno di ecologia, di personaggi storici, di grandi viaggi ed esplorazioni, tutto accompagnato con buona musica dal vivo. Proporli nella nostra città, in collaborazione con molte realtà attive nella rigenerazione urbana e con delle compagnie amiche professioniste è un ottimo modo per metterci a lavoro su progetti a più ampio respiro"

Il programma

mercoledì 8 settembre

Germogli, di e con Lucio Montecchio, musiche di Giorgio Gobbo e Annamaria Moro



giovedì 9 settembre

Per il mondo in bicicletta - Il viaggio di Annie Londonderry che con la bicicletta ha cambiato il suo destino, con Evarossella Biolo, di Evarossella Biolo e Marco Artusi – Matàz Teatro



mercoledì 15 settembre

Io & Marco Polo, con Francesco Gerardi e Giorgio Gobbo, di Marco Gnaccolini



giovedì 16 settembre

La ferita nascosta – Come ho conosciuto Aldo Moro, i suoi assassini e quella foto lì, con Francesco Gerardi e Matteo Campagnol



Gli spettacoli avranno un costo di 5 euro, per partecipare è necessario registrarsi a questo form e per accedere sarà richiesto il Green Pass. Tutte le informazioni: https://www.facebook.com/events/351612799784908