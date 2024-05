Legambiente ai consiglieri: «Non approvate la variante Alì». E Giordani li invita a Palazzo

Manca esattamente una settimana al voto del consiglio comunale che dovrebbe dare il via libera alla costruzione, a Granze, di un importante hub per la logistica da parte del gruppo Alì. E il risultato è tutt'altro che scontato, come si potrà intuire dalle tante prese di posizione di questi giorni. Legambiente fa i conti sulla proposta del Sindaco Giordani di compensare la realizzazione dell’hub Alì a Granze di Camin con la creazione di un parco nell’area dell’ex caserma Romagnoli a Chiesanuova. «Innanzitutto va premesso che la cementificazione dell'area agricola che si vorrebbe concedere ad Alì è aggiuntiva rispetto gli impegni di stop al consumo di suolo presi da questa Amministrazione, dato che la rigenerazione della Caserma Romagnoli era già prevista nel programma e nel Piano degli Interventi: un intervento positivo se slegato dalla vicenda Alì, dato che non costituisce una compensazione sufficiente per quanto verrebbe costruito a Granze di Camin», osserva Francesco Tosato, neo Presidente di Legambiente Padova.

I conti

«Ad ogni modo non tornano i conti nemmeno rispetto al fatto che questo progetto andrebbe pressochè a pareggiare l’impatto sul consumo di suolo prodotto dall’intervento dell’hub logistico, come ha dichiarato il Comune nei giorni scorsi, senza però fornire dati precisi a riguardo». Questo aspetto non è secondario: il Sindaco chiede di votare basandosi su una controproposta di cui oggettivamente si sa poco. Un comunicato stampa fumoso e un rendering, presentanti per altro a pochi giorni dal voto in Consiglio, non possono certo costituire una base sufficiente per valutare un’operazione di tale portata .Legambiente ha perciò misurato la superficie che verrebbe recuperata nella caserma secondo le indicazioni del rendering trasmesso dal Comune e ha conteggiato così 3 ettari di edifici da demolire e 4 ettari di aree da depavimentare tra vialetti e piazzali, per un totale di 7 ettari di superficie che verrebbe sottratta ai conteggi sul consumo di suolo. «Di questi 7 ettari recuperati però almeno 1,5 verrà ripavimentato per accogliere la cubatura già concessa in quell’area che consiste in ben 75.000 metri cubi e che il Comune ha detto di voler confermare, per cui alla fine gli ettari di consumo di suolo in meno rispetto alla situazione attuale non saranno più di 5,5 secondo l’associazione ambientalista. In compenso, osservano a Legambiente, nella relazione tecnica allegata al progetto di Alì a Camin, l'area su cui verrebbe realizzato il nuovo hub logistico ha una superficie complessiva di 154.850 mq di cui 49.473 sono opere di mitigazione a verde del progetto, per cui se ne ricava un consumo di suolo superiore a 10,5 ettari», sottolineano da Legambiente.

Tosato

«In questo modo si consumerebbero 10,5 ettari di superficie agricola ottenendo in cambio 5,5 ettari di superficie depavimentata, che oltretutto è in grado di offrire servizi ecosistemici ben inferiori di un suolo naturale, e con un saldo positivo di 5 ettari di nuova cementificazione. L'idea di utilizzare i contributi dovuti al Comune, per le compensazioni e per gli oneri, per rinaturalizzare suolo consumato anziché per rotonde o nuove strade è interessante ma ci sono molti elementi da tenere in considerazione e che meritando di essere approfonditi e discussi», sottolinea Tosato. Legambiente ha rinnovato così il suo appello all'Amministrazione Comunale e ai consiglieri comunali affinché non approvino la variante proposta da Alì, «perché lo stop al consumo di suolo e la riduzione delle isole di calore sono temi fondamentali come dimostrato anche dalle bombe d’acqua e dagli allagamenti e dei giorni scorsi», conclude il presidente di Legambiente.

I conti del sindaco

«Legambiente si è sempre distinta per aver fatto dell’ambientalismo scientifico il suo pilastro, ma in questo caso devo constatare che basano le loro considerazioni su dati sbagliati - replica direttamente il sindaco, Sergio Giordani - .L’area impermeabilizzata della caserma Romagnoli è infatti di circa 9 ettari, mentre la cubatura già presente, con questo nuovo progetto, verrà concentrata in un solo ettaro, quindi perseguendo 8 ettari di depavimetazione e rinaturalizzazione netti. Mi rendo conto che stiamo parlando di una questione molto complessa, che non può certo essere risolta con un comunicato stampa. Se il consiglio comunale ha i luoghi preposti in cui approfondire e discutere, comprendo che l’associazione abbia bisogno di altri e ulteriori approfondimenti. Per questo, anche in virtù del loro importante apporto alla discussione, mi rendo disponibile ad un incontro, anche con i nostri tecnici, per metter in fila tutti gli elementi necessari in modo che le legittime considerazioni politiche possano essere fatte partendo dai numeri reali e, in quanto tali, oggettivi. Questo a maggior ragione perché colgo con favore il fatto che l’associazione consideri con interesse la nostra proposta nella direzione di un’importante rinaturalizzazione e desigillazone del suolo».