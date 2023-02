Legambiente si schiera con il piano Boeri, ma contro l'ampliamento dell'Alì

Legambiente si mobilita in difesa del nuovo Piano degli Interventi della città di Padova firmato dall’Architetto Boeri e approvato solo quattro giorni fa, sul quale incombe già la minaccia di una Variante in forte contrasto con l'obiettivo di stop al consumo di suolo che ha ispirato il Piano.

Alì

I supermercati Alì nei mesi scorsi, hanno infatti richiesto un ampliamento della zona industriale per realizzare un grande polo logistico. Richiesta sulla quale il Consiglio Comunale di Padova sarà chiamato ad esprimersi nelle prossime settimane. Se approvata, questa Variante comporterebbe la cementificazione di 105.000 metri quadri di terreni agricoli pari ad una superficie maggiore dell’intero Prato della Valle. Un progetto abnorme secondo Legambiente, che sabato 18 febbraio dalle 10 alle 13 allestirà uno stand in piazzetta Forcellini assieme al Comitato cittadini Granze di Camin e al circolo Wigwam Il Presidio, per informare i cittadini e raccogliere firme sulla petizione con cui si chiede al Comune di non approvare il progetto.

Scuola Mazzini

Nell’ambito della campagna Clean Cities, che ha come obiettivo una mobilità a zero emissioni, Legambiente Padova, insieme ai genitori della Scuola primaria Mazzini, questa mattina (17 febbraio) ha organizzato un Bike To School: una biciclettata collettiva per andare a scuola in sicurezza. L’evento è solo l’ultimo di un percorso avviato diversi mesi fa con la campagna Strade Scolastiche, che ha visto coinvolti Legambiente Padova e numerosi genitori, insegnanti e dirigenti di molteplici scuole della città, finalizzato alla richiesta di una migliore e più sicura accessibilità ai plessi scolastici.

Correale

«Nel caso della scuola Mazzini, in particolare nei momenti di entrata e uscita da scuola via Leogra si riempie di auto parcheggiate in divieto di sosta, sopra la pista ciclabile e il marciapiede rendendo impossibile l’accesso in sicurezza e inquinando l’aria che i bambini respirano - dichiara Elena Correale di Legambiente Padova - “Insieme a genitori, scuola, consulta e abitanti stiamo lavorando per sensibilizzare le persone, incentivare sempre più l’accesso a scuola con mezzi sostenibili e proporre al Comune delle soluzioni concrete che permettano ai bambini e alle famiglie di recarsi a scuola senza preoccupazioni».

Tosato

«Una maggiore attenzione alla mobilità nelle vie di accesso alle scuole è importante anche dal punto di vista della qualità dell’aria che respiriamo, dichiara Francesco Tosato, Vicepresidente di Legambiente Padova, ricordiamo che, come riportato dall’annuale rapporto Mal’aria di città di Legambiente, Padova risulta essere tra le città più inquinate d’Italia: ben 70 giornate in cui è stato superato il limite di 50 microgrammi di particelle inquinanti di PM10 per metro cubo di aria, con valori medi di PM2,5 e Biossido di Azoto (NO2) critici, che pur rientrando nei limiti nazionali, sono ampiamente fuori dai quelli europei che entreranno in vigore nel 2030, nonché dai limiti stabiliti per la salute umana posti dall’OMS. Sul fronte della mobilità servono pertanto interventi strutturali per potenziare il trasporto pubblico, oltre al Tram, ridisegnare lo spazio pubblico urbano a misura d’uomo, con la Bicipolitana le Strade Scolastiche». Di questo e altro ancora si parlerà nel prossimo appuntamento di Clean Cities a Padova che sarà mercoledì 22 febbraio, quando alle 11:30 nella sala Bresciani-Alvàrez del Comune, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle scheda città, con dati e indicatori relativi alla mobilità e alla qualità dell’aria di Padova. Sarà inoltre l’occasione per fare il punto con il Comune sul percorso “100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030”, di cui Padova è una delle 9 città italiane selezionate dalla Commissione Europea per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.