Legambiente: «La legge regionale non sblocca l'ampliamento di Alì»

Per Legambiente la norma della legge regionale non favorirebbe l’approvazione del piano di ampliamento del magazzino Alì a Granze di Camin, in via Svezia, perché non lo considera come consumo di suolo. Quella della legge regionale (che blocca il consumo di suolo, ma mette comunque avanti eventuali interessi industriali) sembra possa essere la via più facile per il Consiglio comunale per arrivare all'approvazione della delibera tanto contestata da una buona parte della maggioranza, ma secondo l'associazione ambientalista non è così.

Ginestri

«La legge regionale non autorizza in nessun modo l’approvazione del progetto che spetta solo e soltanto al consiglio Comunale di Padova - sostiene Sandro Ginestri, vicepresidente dell'associazione - .La deroga regionale prevede che gli interventi per le attività produttive come questo, non debbano sottostare al limite di consumo di suolo fissato per ogni comune. Ma questo non cambia nulla per Padova perchè, anche senza questa assurda deroga, il progetto Alì sarebbe comunque compatibile con le larghe maglie della legge regionale, visto che il limite al consumo di suolo fissato per il nostro comune è abnorme e misura ben 250 ettari. Ma questo non significa che tutti i progetti che vengono presentati fino al raggiungimento del limite, o quelli che non vengono neppure conteggiati per il suo raggiungimento, debbano essere per forza approvati o possano vincere un ricorso al Tar se respinti dalle amministrazioni comunali».

Il consumo di suolo

Il punto, secondo Legambiente è che Alì non potrebbe vantare nessun diritto edificatorio su quei terreni, come recita esplicitamente l'articolo 11 del Piano di Assetto Territoriale, che affida al Piano degli Interventi la definizione della destinazione urbanistica dei suoli: «E del tutto evidente che l’hub logistico di Alì progettato su 15 ettari di terreni agricoli, comporterebbe un enorme consumo di suolo - conclude Ginestri - così come è evidente che se il Comune approvasse il progetto andrebbe contro agli impegni presi in campagna elettorale per lo stop alla cementificazione delle aree verdi. Questo intervento consumerebbe infatti da solo più del doppio di quanto il Comune ha previsto in tutto il territorio comunale per le aree di nuova urbanizzazione individuate dal Piano degli Interventi appena un anno fa».