Padova Tre fallisce, Legambiente condannata a pagare i fornitori ora rischia di chiudere

Dal 2009 al 2016 Legambiente Padova ha curato il servizio di Sportello Energia nella bassa padovana, gestendo punti informativi a Monselice, Este, Piove di Sacco e Conselve, dove i cittadini potevano recarsi per avere informazioni su risparmio energetico, energie rinnovabili ed incentivi collegati. Fiore all’occhiello del servizio erano i Gruppi di Acquisto Solare, che hanno permesso di unire la domanda di centinaia di cittadini per la realizzazione di impianti solari ottenendo una riduzione dei prezzi e un maggior controllo sulla qualità dei prodotti. In sette anni lo Sportello Energia ha facilitato la realizzazione di 1,5 megawatt di potenza fotovoltaica e di 400 mq di solare termico, installati grazie a centinaia di impianti domestici di piccola taglia, a cui si sono aggiunti nel tempo anche Gruppi di Acquisto per il pellet di qualità o per le pompe di calore ad alta efficienza. Oltre al servizio rivolto ai cittadini lo Sportello energia ha assistito diversi comuni della bassa padovana nella predisposizione di Piani di Azione per le Energie Sostenibili - PAES, finalizzati ad individuare le azioni da realizzare per ridurre le emissioni di CO2 nei diversi territori comunali.

Padova Tre

Le attività dello Sportello Energia erano realizzate su incarico della Padova T.R.E. - Territorio Rifiuti Ecologia srl, società controllata da un Consorzio di oltre 50 comuni che gestiva la raccolta dei rifiuti nella Bassa padovana. Nel 2017 la Padova T.R.E. srl è improvvisamente fallita lasciando un buco di 30 milioni di euro. Tra i creditori travolti dal fallimento della Padova T.R.E. figura anche Legambiente Padova che attendeva il pagamento di 76.000 euro per le attività svolte dallo Sportello Energia.

Debiti

Con una parte di quel credito Legambiente doveva pagare alcuni fornitori, tra cui una società di consulenza che aveva collaborato alle attività legate alla stesura dei PAES. Il contratto tra Legambiente e la società di consulenza prevedeva che il pagamento del lavoro venisse effettuato non appena la Padova T.R.E. avesse saldato le fatture emesse per quel lavoro, cosa che non è avvenuta. La società di consulenza ha preteso di essere pagata da Legambiente e si è rivolta ai giudici che in primo grado le hanno dato torto e in secondo grado le hanno dato ragione. In sostanza la Padova TRE srl è fallita senza pagare i suoi debiti nei confronti di Legambiente, ma l’Associazione dovrà farsi carico di pagare ugualmente la società di consulenza che aveva lavorato con lei a quel progetto. L’importo da saldare, comprensivo delle spese legali, è di 33.000 €. Una cifra che non è nelle disponibilità dell'Associazione, già duramente provata negli ultimi anni proprio dal mancato pagamento del lavoro fatto per la Padova T.R.E.

Raccolta fondi

Per questo Legambiente ha avviato una raccolta fondi per evitare la chiusura dell'associazione e poter proseguire nelle iniziative per la tutela e la promozione dell'ambiente che la vedono impegnata in città da quasi 40 anni. L’obiettivo è di raccogliere almeno una parte dei 33.000 € che dovranno essere versati alla società di consulenza assorbendo la restante quota del mancato pagamento con economie interne all’Associazione. Legambiente Padova APS è un’associazione di promozione sociale iscritta al Registro nazionale. Le erogazioni liberali sono detraibili dalle imposte nella quota del 30% fino a 30.000 €. Perché siano detraibili occorre che il versamento sia fatto tramite un canale tracciabile: conto corrente, carta di credito, ecc. L’unica ricevuta valida fiscalmente è quella del vostro conto corrente oppure in caso di pagamento con carta dall’estratto conto della società che gestisce la carta.

Come sostenere

Per sostenere Legambiente Padova con una donazione, le coordinate indicate anche alla pagina internet www.legambientepadova.it/help sono:

bonifico bancario

Legambiente Padova Aps

Banca Popolare Etica, filiale di Padova

Iban IT85B0501812101000011243748

causale: erogazione liberale

paypal

conto Legambiente Padova Aps

account aps@legambientepadova.it

causale: erogazione liberale