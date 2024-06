Legambiente: «Un successo l'inserimento delle strade scolastiche. Istituti più vivibili»

E' tempo di bilanci per la sperimentazione della strada scolastica di via S. Osvaldo nel Comune di Padova, che da novembre scorso ha previsto il divieto di transito delle auto durante l’uscita dei bimbi delle scuole primaria, materna e dell’asilo nido presenti nella via. Alcuni primi commenti positivi sono arrivati da insegnati e genitori della scuola A. Volta, che nei giorni scorsi hanno voluto festeggiare la fine dell’anno assieme a Legambiente con una mattinata di giochi in strada, tra cui la gara di lentezza in bicicletta e la corsa con le macchinine di cartone per prendere in giro le abitudini di chi, se potesse, entrerebbe con l’auto fin dentro al portone di scuola.

I commenti

Daniela Falzone, dopo avere raccolto l’opinione anche di altri genitori, descrive così questo primo anno di sperimentazione: «E’ stato bello per i nostri bambini non doversi sempre metter da parte e poter stare in strada a trovarsi e a giocare ed è stato bello anche per noi genitori poter vivere con meno ansia e allerta l’uscita dei bimbi da scuola. Anche gli automobilisti più critici nel primo periodo, ci pare si siano abituati presto alla nuova situazione. Sarebbe meglio se la strada scolastica avesse un orario più esteso così i bambini potrebbero vivere maggiormente la condivisione di tempo e di spazio dopo la scuola Se poi venisse istituita anche al mattino sarebbe sicuramente più efficace, sia in termini di sicurezza che di vivibilità di questo spazio».

La sperimentazione

Una sperimentazione primaverile di chiusura della strada in orario di uscita dei bambini è stata realizzata nella seconda settimana di maggio anche alla primaria S. Rita di via Marchesini, accompagnata da alcuni laboratori in classe per riflettere sulla mobilità sostenibile e passeggiate in quartiere per metterla in pratica.

Alla primaria Manin di via Tre Garofani invece, strada chiusa alle auto in orario sia di entrata che di uscita per le ultime due settimane di scuola e gran festa di fine anno venerdì 7 giugno al pomeriggio a cura dell’Associazione Amici della Manin, in collaborazione con la Consulta 4a e Legambiente.

Le consulte

Strade scolastiche protagoniste dunque nel territorio della Consulta 4a, presieduta da Alessandro Balzan che dichiara: «Sosteniamo e promuoviamo la mobilità dolce, anche grazie a strumenti come il Bilancio Partecipato. Le sperimentazioni delle strade scolastiche

vanno in questa direzione e il nostro sforzo sarà quello di renderle permanenti per garantire uno spazio sicuro e accogliente davanti a scuola».