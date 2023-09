Legambiente in visita per le riviere, ma nel mirino c'è sempre il parco alla Prandina

Un itinerario audioguidato per camminare lungo le riviere del centro di Padova, dal ponte di ferro di Riviera San Benedetto verso corso Milano, fino a raggiungere il baluardo Savonarola e approdare nell’area dell’ex caserma Prandina. Sarà presentato domenica, 17 settembre, alle 16.30 con una passeggiata immersiva per riscoprire la storia della città, dal suo passato medioevale, fino alle trasformazioni moderne, con una riflessione su quali possono essere le prospettive future per quest’area.

I giardinieri planetari

«L’obiettivo di questo percorso immersivo è quello di far diventare tutti noi dei giardinieri planetari – dichiara Tiziana Mazzucato di Legambiente Padova - perché siamo parte di un’unica comunità che è chiamata a prendersi cura del nostro giardino planetario, quindi dell’ambiente in cui viviamo, e per farlo prima di tutto dobbiamo conoscerlo. L’area dell’ex caserma Prandina in corso Milano si estende su una superficie di 35 mila metri quadrati lungo il parco delle mura di Padova e comprende il Giardino Cavalleggeri dove da alcuni anni hanno preso vita le attività estive del Parco Prandina, con incontri, rappresentazioni teatrali e spettacoli al fine di stimolare le potenzialità di produzione culturale del sito. Con questo percorso audioguidato vogliamo dare un ulteriore contributo al dibattito sulla rigenerazione e futura destinazione dell’ex caserma, stimolando la riscoperta dell’area dal punto di vista della sua importanza storica e ambientale e offrendo spunti di riflessione sui processi di rigenerazione dello spazio urbano»

Il percorso

Il percorso dal titolo “L’area dell’ex Caserma Prandina tra le riviere e corso Milano, nel Comune di Padova” è stato realizzato grazie al progetto “Il sogno della lumac@, Percorsi immersivi per giardinieri planetari”, di Legambiente Padova, in collaborazione con Enetikè e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Cultura Onlife. La partecipazione alla passeggiata è gratuita fino ad esaurimento dei posti. Necessaria la prenotazione contattando Legambiente all’indirizzo salvalarte@legambientepadova.it. Al termine della passeggiata, le attività al Parco Prandina proseguono alle 17.30 con la presentazione del libro “La colomba e il ramoscello” in collaborazione con il Mir – Movimento Internazionale di Riconciliazione, per uno stimolo nell’impegno comune contro le guerre e le violenze verso l’umanità e la natura. Per finire alle 18.30 concerto dei Mozoltov, storico gruppo padovano di musica klezmer balcanica e folk che si esibirà con strumenti vari: armonietto, mandolino, banjo, fisarmonica, basso, batteria e chitarra per un appuntamento di word music di fine estate al parco.