LegambientePd: 1.000 bici per le "strade scolastiche"

E’ stata un successo di partecipazione la seconda edizione della Critical Kids padovana, la biciclettata per le strade scolastiche organizzata da Legambiente, Fiab e La Mente Comune in collaborazione con il Comune di Padova. Un fiume di biciclette ha attraversato le vie cittadine attraverso quattro percorsi che hanno lambito diverse scuole del territorio, raccogliendo in ognuna di esse centinaia di bambini e genitori per confluire poi tutti insieme nel cortile di Palazzo Moroni, che è stato letteralmente invaso dalle biciclette dei partecipanti. Le attività sono proseguite in Piazza delle Erbe con stand, giochi e spettacoli organizzati per la Festa della bicicletta.

«Siamo molto contenti per collaborazione che anche quest'anno abbiamo ricevuto dalle comunità scolastiche - dichiara Francesco Tosato, Presidente di Legambiente Padova - che come noi credono fortemente che si possa costruire una città più sicura e meno inquinata, anche grazie a interventi come le strade scolastiche sulle quali stiamo lavorando da tempo, un importante elemento della Città30 alla quale Padova dovrebbe ambire».

Le attività di Legambiente per promuovere le strade scolastiche proseguiranno nei prossimi giorni con una bike to school, biciclettata collettiva per andare tutti a scuola assieme in bicicletta, prevista per venerdì 10 maggio ad Altichiero, presso la scuola Mazzini, organizzata dai genitori in collaborazione con il XIV istituto Comprensivo “Galilei” in occasione della giornata di azione europea “Streets For Kids”. In collaborazione con la Consulta di Quartiere sud est 4a, seguiranno poi una settimana di sperimentazione primaverile di zona scolastica alla primaria Santa Rita dal 13 al 17 maggio con chiusura della strada alle auto nell’orario di uscita dei bambini da scuola e a seguire una nuova sperimentazione di zona scolastica alla primaria Manin di via Tre Garofani. Il 31 maggio sarà infine la scuola Volta di via S. Osvaldo a festeggiare la buona riuscita della sperimentazione di zona scolastica avviata nel novembre scorso, con una festa di fine anno che riempirà di giochi e laboratori la strada per tutta la mattina, organizzata dall’VIII Istituto comprensivo “A. Volta”.