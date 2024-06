Contrasto quotidiano alle truffe: cittadini a "lezione" dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri 31 maggio, presso la sala “Lavanda” del Palazzo Gemma a Legnaro si è tenuto un incontro pubblico sui temi della sicurezza, della prevenzione e del contrasto alle truffe ai danni di vittime vulnerabili. L’incontro è stato organizzato con la collaborazione dell’amministrazione comunale, della parrocchia e del centro Anziani del comune di Legnaro. Nell’occasione il maresciallo Marialdo Rossin, comandante della locale stazione carabinieri ha illustrato alla cittadinanza presente quali siano gli stratagemmi utilizzati dagli autori di truffe e raggiri vari, nei confronti soprattutto di persone anziane. Nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato 70 persone sono stati dispensati utili suggerimenti e consigli per difendersi da questi reati. È stato spiegato in particolare come il truffatore sia un abile manipolatore che mira a carpire la fiducia della vittima, traendone beneficio a scapito della stessa.

I vari casi

Ne sono un esempio le truffe online, sulle piattaforme digitali, dove i contatti di acquisto e vendita tra privati possono nascondere delle insidie sia quando si acquista, quando il finto venditore dopo avere incassato la cifra pattuita non recapita il bene, che quando si vende e invece di ricevere il pagamento si viene indotti ad eseguire un accredito all’acquirente truffatore recandosi presso uno sportello automatico. Un’altra truffa molto subdola è costituita dalla telefonata del finto carabiniere o avvocato

che riferisce di un congiunto, di solito un nipote, trattenuto in caserma o coinvolto in un grave incidente stradale, chiedendo di pagare una cauzione per il suo rilascio o una somma necessaria per cure urgenti. In entrambi i casi le vittime, ricevuta una notizia emotivamente così impattante, vengono indotte a consegnare denaro o anche preziosi fino alla concorrenza della somma richiesta. Vi sono poi truffatori che si presentano a domicilio quali appartenenti alle forze dell’ordine che stanno conducendo

indagini sulla falsificazione delle banconote e che chiedono di vedere il denaro contante custodito in casa per poi sottrarlo dopo aver distratto la vittima. Altri invece, accedono alle abitazioni fingendosi operatori delle utenze domestiche, distraggono la vittima sottraendo denaro e preziosi.

Allertare i numeri d'emergenza

In ogni caso in cui possano sorgere dubbi sulla liceità di quanto sta accadendo, non bisogna esitare a rivolgersi alla stazione Carabinieri più vicina, anche per un semplice consiglio che può aiutare ad evitare di cadere vittima di una truffa che potrebbe costare molto cara. Informare per prevenire è lo scopo principale di questi incontri che consentono all’Arma di dimostrare concretamente la loro vicinanza al cittadino. Il consiglio in questi casi è quello di non ammettere in casa sconosciuti il cui arrivo non sia già atteso e contattare immediatamente il numero di pronto intervento 112. L’evento di Legnaro ha suscitato vivo interesse fra l’uditorio e molte sono state le domande poste dalla cittadinanza presente.